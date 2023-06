Qué programa de TV podría conducir Wendy Guevara tras su paso por La casa de los famosos

Desde que se estrenó “La Casa de los Famosos” en México, una de las participantes que está consiguiendo el éxito nacional es Wendy Guevara, debido a su característica forma de ser. Inclusive, ciertos programas de televisión mexicana le han puesto el ojo encima para que forme parte de sus equipos.

WENDY GUEVARA: ¿QUÉ PROGRAMA DE TV QUIERE TRABAJAR CON LA INFLUENCER?

Wendy Guevara ha sabido ganarse el afecto en las redes sociales, por lo que hace unos días, el programa de televisión “Cuéntamelo Ya” fue en busca de ella hasta “La casa de los famosos” para decirle que la esperan en su equipo de trabajo. El momento fue registrado por medio de un video de TikTok de @cuentameloyatv; en el que se observa a Cynthia Urías gritar con un megáfono que en “Cuéntamelo Ya” están esperando a Wendy Guevara.

“¡Díganle a la Wendy que tiene un lugar en Cuéntamelo Ya, que se lo estamos guardando!”, dijo Cynthia en las afueras de las instalaciones del reality.

Sin embargo, el mensaje todavía no lo ha recibido Wendy y no se sabe la respuesta que tendrá por el ofrecimiento del programa de televisión. De esta manera, los usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar a favor del video y expresaron que la mayoría de programas de televisión se pelearán por tener en sus filas a Wendy.

WENDY GUEVARA: ¿JUAN OSORIO HARÁ DEBUTAR COMO ACTRIZ A LA INFLUENCER?

En una noche de insomnio, Wendy pidió a Emilio Osorio, que no lo nominaría si es que le dice a su papá, Juan Osorio meterla en una de sus telenovelas, por lo que él cumplió su promesa. De tal manera que el productor mexicano no tardó en responder, pues con un megáfono en mano afuera de “La Casa de los Famosos” gritó que la influencer estaría en una de sus telenovelas.

“Wendy dijo que quería estar en una novela y le prometo que va a estar en una novela, no sé que personaje, pero además porque me encantó que lo pidiera dormida y con un sueño que se le va hacer realidad”, mencionó el papá de Emilio Osorio en una entrevista con algunos medios de comunicación, el pasado 19 de junio.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Aquellos seguidores que deseen ver “La casa de los famosos”, lo podrán ver en vivo de lunes a viernes a las 22:00 horas (horario de México) en el Canal 5 (Televisa). Además, los domingos se emite a las 20:30 horas (horario de México) por la señal de Las Estrellas.

Ahora, si te encuentras en otros país, a continuación te brindamos la lista de horarios:

“La casa de los famosos” en Perú: 9:30 p. m.

“La casa de los famosos” en México: 8:30 p. m.

“La casa de los famosos” en Venezuela: 10:30 p. m.

“La casa de los famosos” en Chile: 10:30 p. m.

“La casa de los famosos” en Argentina: 11:30 p. m.

“La casa de los famosos” en Colombia: 9:30 p. m.

“La casa de los famosos” en Ecuador: 9:30 p. m.

“La casa de los famosos” en Estados Unidos: 10:30 p. m.

¿CÓMO VOTAR EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS” MÉXICO?

La conductora del programa, Galilea Montijo detalló cómo pueden votar para nominar o salvar a un concursante. Asimismo, es importante mencionar que estas votaciones solo se pueden llevar a cabo en territorio mexicano, con ViX+ se puede votar hasta 10 veces. Entonces, tendrás que realizar los estos pasos:

Entra a la página oficial de “La casa de los famosos México” (https://lacasadelosfamososmexico.tv) o utiliza el código QR que aparecerá durante las galas.

Haz clic en la sección “Votaciones” dentro de la página oficial.

Selecciona el participante por el que quieres votar.

Da clic en “Enviar voto” de acuerdo con la foto del famoso seleccionado para nominar o salvar de cada entrega semanal.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Wendy Guevara

Paul Stanley

Raquel Bigorra

Emilio Osorio

Poncho de Nigris

Sofía Rivera Torres - Eliminado

Jorge Losa

Sergio Mayer

Mariana ‘Barby’ Juárez

Nicola Porcella

Apio Quijano

Ferka

Marie Claire Harp - Eliminado

Bárbara Torres

Emilio Osorio Marcos