¿Qué promesas debe cumplir Wendy Guevara, según Sergio Mayer tras terminar “La casa de los famosos”?

A pocas horas de que acabe la temporada de “La Casa de los Famosos México”, por lo que los integrantes del Team Infierno han pactado cierto proyectos en conjunto al terminar el reality show. Una de ellas es Wendy Guevara que cuenta con planes con todos al finalizar la competencia, por lo que el líder del Team Infierno, Sergio Mayer no dudo en comprometer a la influencer en cumplirle dos promesas que haría por él.

¿CUÁLES SON LAS PROMESAS QUE DEBARÁ CUMPLIR WENDY GUEVARA TRAS EL FINAL DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

El último miércoles, durante las charlas que tienen entre los habitantes, Sergio Mayer le hizo prometerle dos cosas muy importantes a Wendy Guevara para él, las cuales son: Que fuera a su vivienda a conocer a toda su familia y que se siga practicando profesionalmente. Y es que el exmodelo ha logrado consolidar una buena amistad con Wendy, pues asegura que ella es parte de su vida tras todas estas semanas de convivencia.

“Yo te voy a comprometer a que me hagas dos promesas a mí, una que vas a ir a mi casa, no vas a hacer ningún live, ninguna conexión, yo no quiero que vayas a hacer conexiones, yo quiero que vayas a mi casa conozcas a mi familia, que te conozcan como ‘tía’ y que sepas que cuando vengas a México y quieras llegar ahí y te sientes a gusto que sepas que esa también es tu familia”, dijo Sergio Mayer.

Entonces, Wendy decidió aceptar la invitación de Mayer en ir a su casa y conocer a su esposa Isabella Camil y sus hijas. La segunda petición es que su compañera del reality siga estudiando para ser una comunicadora, ya que quiere verla llegar lejos y se vuelva una gran presentadora.

“La otra es que me prometas y te comprometas a que realmente vas a seguir mejorando, vas a estudiar, que te ayuden con temas de dicción, yo te voy a decir con quién te puedo recomendar, que sigas creciendo como persona, conductora y ser humano, porque eres una comunicadora nata, orgánica, pero si quieres cruzar esa línea prepárate, sigue creciendo, metete a clases, porque puedes ser una gran representante de lo que tú quieres”, sostuvo Mayer, quien estrecho los puños con Wendy para que cumpliera con su palabra, pues él no desea que continue haciendo lives en redes sociales.

¿CUÁL FUE LA DECISIÓN DEL TEAM INFIERNO SOBRE REPARTIR EL PREMIO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Los integrantes del Team Infierno estaban en la cocina cuando en ese momento Poncho dio un comentario que desató el deabte sobre un tema que ya se venía especulando desde hace un tiempo. El presentador reveló que él, en caso gane la competencia, el dinero será destinado a una fundación, y que de repartirse ese premio entre sus compañeros, seguiría siendo de esa manera.

Entonces, Sergio Mayer no perdió la oportunidad de poner el tema al centro, por lo que argumentó que sería muy buena idea ya que el público apoyaría la decisión, además que así demostrarían que en verdad “no les importa el dinero”. De esta manera, los habitantes de la casa pactaron así: el quinto lugar viajará a Italia, mientras que los demás se llevarán un millón de pesos cada uno.

“No estamos por el dinero, llegamos como equipo, repartamos como equipo, lo que hagan todos con su millón ya es su problema (...) El público lo va a agradecer”, dijo Sergio Mayer. Por ello, Poncho de Nigris dio a conocer que su millón sería donado a los niños, situación que molestó a Wendy, quien mencionó que no tenía por qué decirlo.

“Es un compromiso (...) La neta eso es un trabajo en equipo”, sostuvo Mayer, y Poncho dijo que todos tenían que comprometerse: “Nos comprometemos a que el quinto lugar se va a Italia y los cuatro se reparten uno cada quien entre los cuatro. Esto es el Team Infierno”, puntualizó Poncho.