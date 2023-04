El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, causó gran preocupación luego de que se difundiera que había sufrido de un “desmayo transitorio” tras dar positivo por COVID-19. ¿Qué es lo que se sabe respecto a este malestar que sufrió el mandatario del país azteca? En esta nota te contamos todo lo que debes saber en relación a este tema que ha captado la atención en medios de comunicación.

¿QUÉ SE SABE DEL DESMAYO QUE TUVO AMLO TRAS DAR POSITIVO A COVID-19?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a reaparece luego de que sufriera un desmayo producto de su reciente contagio por COVID-19.

El mandatario mexicano reapareció en las redes sociales en donde habló sobre el lamentable episodio que le tocó vivir.

“Tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, Cancún, Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya como que me quedé dormido, fue una especia de vahído y llegaron inmediatamente los médicos, me atendieron, no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio por la baja de presión, querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital, yo no acepté”, explicó Andrés Manuel López Obrador.

Esta no es la primera vez que el presidente de México sufre una descomposición producto de COVID-19.

El 24 de enero de 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que había dado positivo por COVID-19. A pesar de presentar síntomas leves, se mantuvo aislado y en tratamiento médico para recuperarse de la enfermedad.

El 3 de febrero de 2021, mientras realizaba una videoconferencia desde su residencia oficial, AMLO informó que se había sentido mal y que había sufrido un episodio de hipotensión, lo que provocó que se desmayara. El incidente fue captado por las cámaras de transmisión en vivo y causó preocupación entre la población mexicana.

QUÉ ES LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE AMLO

Andrés Manuel López Obrador, también conocido por sus iniciales “AMLO”, es un político y actual presidente de México. Nació en la ciudad de Macuspana, en el estado de Tabasco, el 13 de noviembre de 1953. AMLO ha sido una figura importante en la política mexicana durante décadas, habiendo ocupado varios cargos públicos en el gobierno federal y en el gobierno de la Ciudad de México.

Comenzó su carrera política como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y más tarde se unió al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Fue alcalde de la Ciudad de México de 2000 a 2005, y posteriormente se postuló sin éxito a la presidencia de México en las elecciones de 2006 y 2012. Finalmente, en 2018, fue elegido presidente de México como candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

La presidencia de AMLO ha estado marcada por su lucha contra la corrupción y la violencia en el país, así como por su enfoque en la justicia social y económica para los mexicanos más pobres. También ha implementado políticas públicas como el programa de becas para estudiantes, el programa de pensión para adultos mayores y la construcción de un tren maya en el sureste de México.

SOBRE EL COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Fue descubierto por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019 y desde entonces se ha propagado rápidamente en todo el mundo, convirtiéndose en una pandemia global.

Los síntomas de la COVID-19 pueden variar desde leves hasta graves, e incluyen fiebre, tos, fatiga, dificultad para respirar, dolores musculares, dolor de cabeza y pérdida del sentido del gusto o el olfato. La enfermedad se transmite de persona a persona principalmente a través de gotas respiratorias que se liberan cuando alguien infectado tose, estornuda o habla.

La COVID-19 puede afectar a cualquier persona, pero las personas mayores y aquellas con enfermedades preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades respiratorias, tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

Para prevenir la propagación de la COVID-19, se recomienda el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y la limitación de las reuniones y eventos públicos. También se han desarrollado vacunas efectivas contra la enfermedad, las cuales se están administrando a nivel mundial para prevenir la propagación del virus y reducir la gravedad de la enfermedad.