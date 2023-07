Durunte los últimos tiempos, Roberto Carlo también conocido por su nombre artístico Brincos Dieras, ha ganado mucha fama en las redes sociales, logrando ser uno de los comediantes más reconocidos. Sin embargo, en estos días el comediante ha tenido que suspender presentanciones en Estados Unidos debido a problemas de salud. En esta nota, entérate de lo que le sucedió al popular payaso.

¿QUÉ LE PASÓ A BRINCOS DIERAS ANTES DE PRESENTARSE EN ESTADOS UNIDOS?

Debido a su gran popularidad ha conseguido presentarse en diferentes ciudades de México y últimamente en Estados Unidos, donde las últimas semanas ha realizado shows en varias localidades como Kansas City, Oklahoma y Houston Texas. No obstante, el conocido payaso estuvo obligado a posponer su fecha en la ciudad de Detroit, la cual estaba determinada para el sábado 1 de julio ya que tuvo problemas de salud y tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Además, Elite Entertainment Group y la cuenta oficial de Brincos Dieras compartieron un comunicado en Instagram, donde detallaron que el evento estaba a punto de empezar cuando Brincos Dieras tuvo que ser llevado de emergencia al hospital para recibir atención médica.

“Por problemas de salud con el comediante brincos dieras, el evento programado para hoy junto a Tito el Ranchero en la ciudad de Detroit Mi, fue pospuesto. El evento estaba en marcha y listo por arrancar cuando el comediante tuvo que irse de emergencia al hospital para ser atendido por personal médico. De antemano la empresa Elite Entertainment y Brincos Dieras les ofrecemos una sincera disculpa y agradecemos su comprensión. Avisaremos en redes sociales de la fecha en que se reprogramará el show”, comunicaron en redes sociales.

¿QUÉ SE SABE DEL ESTADO DE SALUD DE BRINCOS DIERAS?

Elite Entertainment, compañía encargada del evento, utilizó sus redes sociales para ofrecer unas disculpas y agradecer la comprensión de todo el público. La empresa se comprometió a informar por medio de las páginas oficiales la nueva fecha en la que se reprogramará el espectáculo que fue pospuesto a causa de problemas de salud del famoso comediante Brincos Dieras.

A pesar que en el comunicado no se brindaron muchos detalles sobre los problemas de salud que enfrenta el popular payaso, la reprogramación del evento indica que no ha sido una situación de gravedad y aunque el estado de salud del comediante aún no ha sido revelado, se espera que en los próximos días haya una buena recuperación.