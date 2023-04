¿Quién es Paco, el de las empanadas? Cuánto gana en un día y más del joven mexicano

‘Paco, el de las empanadas’ fue uno de los personajes que se volvió viral en las redes sociales en los últimos años, tras un video en el que mostraba sus habilidades para la venta. En la actualidad su nombre ha vuelto a sonar, después de que se rumoreaba que había muerto. Según varios usuarios en TikTok, el joven, presuntamente perdió la vida en una balacera en playa Caleta, en Acapulco, ocurrida en plena Semana Santa.

¿QUIÉN ES ‘PACO, EL DE LAS EMPANADAS’?

Francisco Orihuela Martínez es el nombre real de ‘Paco, el de las empanadas’, quien se volvió popular en el año 2016, cuando se grabó mientras ofrecía sus productos y fue compartido en internet por el estilo en que los vendía. Con solo 14 años de edad estuvo en el foco nacional debido a su técnica amable y divertida de llamar la atención de los visitantes de Acapulco. En ese entonces el magnate Carlos Slim y su yerno Arturo Elías Ayub decidieron brindarle una beca a Paco, pero este lo rechazó.

‘Paco, el de las empanadas’ junto al empresario Arturo Elías Ayub.

Durante agosto de 2020 comenzó a publicar videos en su cuenta de TikTok, donde compartía contenidos útiles sobre ventas y marketing. No obstante, desde el 31 de octubre de 2020 no ha publicado contenido nuevo. “Mis TikToks no van a ser de payasadas. No voy a bailar, van a ser TikToks de utilidad. Vamos a hablar de ventas, de marketing, historia, música. No te lo puedes perder. TikToks de utilidad”, dijo Paco en su primer video publicado en dicha plataforma.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LAS EMPANADAS DE PACO EN ACAPULCO?

El costo que tiene las empanadas de Paco en Acapulco es de 100 pesos, según un video publicado por un usuario en redes sociales, en el cual se le ve al emprendedor ofrecer este alimento a algunos turistas de la playa guerrerense. Sin embargo, algunos internautas criticaron este video debido a que la actitud de Paco el de las empanadas no fue la correcta al vender sus productos.

“Piénsenlo, es comida. En el caso de esta que tiene el reconocimiento de las redes sociales no van a alcanzar, gente. Pidan una orden, son tres. ¿Cuánto cuestan tres empanadas de las más famosas? 100 pesitos. Yo traigo 100 pesos y no estoy de vacaciones en Acapulco, así que ustedes los traen de sobra”, expresó Paco.

¿POR QUÉ SE RUMOREA LA MUERTE DE ‘PACO, EL DE LAS EMPANADAS’ EN ACAPULCO?

En la tarde del pasado viernes 3 de abril, sucedió una balacera en playa Caleta ubicada en Acapulco, el cual dejó un total de cuatro muertos y cuatro personas heridas. El ataque se dio cerca de las 18:00 horas, a un costado del restaurante La Cabaña.

Asimismo, algunas personas en redes sociales comenzaron a subir videos del momento del ataque, en el cual indicaban que Paco el de las empanadas sería uno de los fallecidos. Sin embargo, esto es falso. Hasta el momento el joven no se ha manifestado por medio de sus redes sociales.