La eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026 no terminó con su salida del reality. Por el contrario, abrió una nueva polémica que llevó a los seguidores a poner el foco sobre Paly Alonso, showrunner de la producción. El argentino ha sido señalado en redes sociales por supuestamente favorecer a la participante Flor Vigna, influir en el contenido del 24/7 y estar detrás de determinadas decisiones del programa. Sin embargo, hasta ahora se trata de acusaciones y percepciones difundidas por usuarios y comentaristas, no de hechos demostrados públicamente.

¿Quién es Paly Alonso y cuál es su trayectoria?

Paly Alonso es un productor argentino con una extensa carrera en televisión. Estudió periodismo y comenzó a trabajar en Telefe cuando tenía apenas 20 años. Permaneció cerca de 17 años en la cadena argentina, donde participó en importantes producciones y llegó a trabajar junto a Susana Giménez, una de las figuras más reconocidas de la televisión de ese país. Su experiencia también incluye los primeros ciclos de Gran Hermano en Argentina y dos temporadas de Operación Triunfo.

En 2015 decidió abandonar Telefe para desarrollar una productora independiente junto al actor Diego Topa. El proyecto se vio afectado por la pandemia y posteriormente Endemol lo convocó para participar en la primera edición mexicana de La Casa de los Famosos. Desde entonces, Alonso se convirtió en una pieza importante de la franquicia y también participa en producciones de Telemundo. La cuarta temporada mexicana es una producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog.

¿Qué hace exactamente el showrunner de La Casa de los Famosos?

El término showrunner puede resultar desconocido para parte de la audiencia, pero se refiere a una figura que combina funciones creativas y ejecutivas dentro de una producción televisiva. En un reality de las dimensiones de La Casa de los Famosos, su trabajo implica supervisar la narrativa, las dinámicas, los contenidos y buena parte de las decisiones necesarias para que el programa mantenga ritmo y atractivo para la audiencia.

El propio Alonso explicó anteriormente que el programa funciona con un equipo de más de 400 personas y 64 cámaras simultáneas, mientras que la producción permanece pendiente de lo que ocurre dentro de la casa durante las 24 horas. También señaló que las decisiones importantes se toman conjuntamente con las televisoras involucradas. Esto ayuda a entender que, aunque su cargo tenga un peso considerable, no significa que personalmente decida cada resultado que ocurre en pantalla.

¿Por qué lo relacionan con la eliminación de Yanet García?

La controversia aumentó después de la eliminación de Yanet García el 25 de agosto. En una dinámica especial, los habitantes debían decidir cuál de los participantes considerados “muebles” merecía regresar a la competencia. Ese Pérez consiguió cinco votos, Luis Chaparro obtuvo tres y García apenas dos, por lo que quedó fuera del programa. La decisión provocó reclamos de seguidores que consideraron inesperado el resultado.

A partir de entonces, usuarios de redes sociales comenzaron a señalar a Alonso como responsable de supuestas decisiones que habrían perjudicado a García y favorecido a otros habitantes. También surgieron acusaciones similares relacionadas con Flor Vigna y con la forma en que se presenta el contenido del 24/7. No obstante, no existe evidencia pública que permita afirmar que Alonso haya ordenado o manipulado la eliminación de Yanet García. Los señalamientos forman parte de la controversia que actualmente rodea al programa.

El nombre del productor tampoco es nuevo en este tipo de discusiones. Durante la temporada anterior, el periodista Javier Ceriani lo mencionó al referirse a la polémica eliminación de Aarón Mercury. Ahora, tras la salida de García, aquellas acusaciones volvieron a circular entre los seguidores del reality. Alonso, por su parte, ya había reconocido que las críticas y el llamado hate forman parte de la dinámica de este tipo de programas.

Más allá de las versiones que circulan en redes, el caso revela hasta qué punto la audiencia de La Casa de los Famosos México observa también lo que ocurre detrás de las cámaras. Paly Alonso pasó de ser un productor prácticamente desconocido para buena parte del público mexicano a convertirse en uno de los protagonistas involuntarios de la conversación digital. Mientras el reality continúa, la verdadera incógnita será si las decisiones de producción logran recuperar la confianza de una audiencia que, esta temporada, parece estar tan pendiente de los habitantes como de quienes están detrás del programa.