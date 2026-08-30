El showrunner argentino se encuentra bajo la lupa de los seguidores del reality tras la polémica eliminación de Yanet García y las acusaciones surgidas en redes sociales. (Fuente: El Heraldo)
El showrunner argentino se encuentra bajo la lupa de los seguidores del reality tras la polémica eliminación de Yanet García y las acusaciones surgidas en redes sociales. (Fuente: El Heraldo)
Por Redacción EC

La eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026 no terminó con su salida del reality. Por el contrario, abrió una nueva polémica que llevó a los seguidores a poner el foco sobre Paly Alonso, showrunner de la producción. El argentino ha sido señalado en redes sociales por supuestamente favorecer a la participante Flor Vigna, influir en el contenido del 24/7 y estar detrás de determinadas decisiones del programa. Sin embargo, hasta ahora se trata de acusaciones y percepciones difundidas por usuarios y comentaristas, no de hechos demostrados públicamente.