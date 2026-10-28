Por Redacción EC

México vive los días previos a una de sus celebraciones culturales más representativas, una tradición en la que el recuerdo de los seres queridos se transforma en una expresión de cariño, identidad y esperanza. Con la llegada del Día de Muertos, numerosas familias comienzan a preparar altares adornados con flores, velas, fotografías y alimentos para honrar a sus difuntos. Aunque las fechas principales de esta festividad son el 1 y 2 de noviembre, las creencias populares atribuyen un significado particular a cada jornada del calendario. Entre ellas destaca el 31 de octubre, día en que, según algunas tradiciones, se recuerda a las almas de los niños que fallecieron sin recibir el bautismo. Esta costumbre también explica por qué ciertos elementos de las ofrendas cambian de acuerdo con los espíritus a quienes están dedicadas.

Merlín IA

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