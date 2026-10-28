México vive los días previos a una de sus celebraciones culturales más representativas, una tradición en la que el recuerdo de los seres queridos se transforma en una expresión de cariño, identidad y esperanza. Con la llegada del Día de Muertos, numerosas familias comienzan a preparar altares adornados con flores, velas, fotografías y alimentos para honrar a sus difuntos. Aunque las fechas principales de esta festividad son el 1 y 2 de noviembre, las creencias populares atribuyen un significado particular a cada jornada del calendario. Entre ellas destaca el 31 de octubre, día en que, según algunas tradiciones, se recuerda a las almas de los niños que fallecieron sin recibir el bautismo. Esta costumbre también explica por qué ciertos elementos de las ofrendas cambian de acuerdo con los espíritus a quienes están dedicadas.

¿A quiénes se recuerda durante el 31 de octubre?

Dentro de algunas creencias populares mexicanas, esta fecha está vinculada con los pequeños que murieron antes de ser bautizados. De acuerdo con estas interpretaciones, sus espíritus regresarían simbólicamente para reencontrarse con sus familiares durante las celebraciones.

La tradición los representa como almas inocentes, por lo que las familias que siguen esta costumbre preparan espacios especiales para recibirlos. En estos altares se incorporan objetos y alimentos seleccionados para rendir homenaje a los niños, en una muestra de afecto que busca mantener vivo su recuerdo.

Esta práctica forma parte de un conjunto de creencias transmitidas entre generaciones. Sin embargo, las fechas y los significados pueden variar según la región, la comunidad y las costumbres familiares.

Flores blancas, juguetes y alimentos: el simbolismo de los altares

Las ofrendas dedicadas a las almas infantiles suelen distinguirse por sus adornos delicados y elementos asociados con la niñez. Entre ellos figuran las flores blancas, las veladoras y algunos alimentos de sabores suaves, elegidos de acuerdo con las preferencias de cada familia y las tradiciones de su localidad.

Los juguetes también pueden ocupar un lugar importante en estos espacios, pues evocan la infancia y representan una manera de recordar a quienes fallecieron a una edad temprana. Cada objeto se incorpora con una intención afectiva, de modo que el altar se convierte en una expresión de memoria y homenaje.

Según información difundida por N+, estas ofrendas conocidas como altares de angelitos están relacionadas con la representación de la inocencia infantil. Más allá de los elementos utilizados, su propósito es preservar el vínculo emocional con los seres queridos ausentes.

Del 27 de octubre al 2 de noviembre: así se distribuyen las fechas tradicionales

El calendario popular del Día de Muertos contempla distintas jornadas para recordar a quienes fallecieron en circunstancias particulares o pertenecen a determinados grupos. La secuencia difundida por algunos medios mexicanos, entre ellos Récord, incluye las siguientes fechas:

27 de octubre: recuerdo de las mascotas fallecidas.

recuerdo de las mascotas fallecidas. 28 de octubre: homenaje a quienes perdieron la vida en accidentes.

homenaje a quienes perdieron la vida en accidentes. 29 de octubre: fecha asociada con las personas que murieron ahogadas.

fecha asociada con las personas que murieron ahogadas. 30 de octubre: dedicada, según algunas versiones, a las almas olvidadas o que no tienen familiares que las recuerden.

dedicada, según algunas versiones, a las almas olvidadas o que no tienen familiares que las recuerden. 31 de octubre: jornada vinculada con los niños fallecidos sin bautismo.

jornada vinculada con los niños fallecidos sin bautismo. 1 de noviembre: conmemoración de los niños fallecidos, conocida popularmente como el Día de los Angelitos y relacionada con la festividad católica de Todos los Santos.

conmemoración de los niños fallecidos, conocida popularmente como el Día de los Angelitos y relacionada con la festividad católica de Todos los Santos. 2 de noviembre: recuerdo de los adultos fallecidos, en coincidencia con la conmemoración católica de los Fieles Difuntos.

Es importante precisar que esta distribución no constituye un calendario universal ni se sigue de la misma manera en todo México. Las prácticas varían entre comunidades y algunas fechas corresponden a interpretaciones populares, más que a una norma religiosa compartida.

Una tradición que mantiene viva la memoria familiar

La preparación de los altares representa mucho más que una decoración característica de estas fechas. Para numerosas familias mexicanas, colocar fotografías, encender velas y elegir los alimentos que formarán parte de la ofrenda es una manera de expresar cariño y recordar las historias de quienes ya fallecieron.

El cempasúchil, los objetos personales y las comidas tradicionales adquieren un valor especial dentro de esta celebración, que combina elementos indígenas y prácticas religiosas incorporadas a lo largo de los siglos. Aunque las costumbres no son idénticas en todas las regiones, el recuerdo de los difuntos ocupa un lugar central.

Así, el 31 de octubre se integra en una serie de jornadas que anteceden a las fechas principales del Día de Muertos. A través de sus ofrendas y rituales, las comunidades mantienen una tradición que conecta a distintas generaciones y convierte la memoria de los seres queridos en parte de la vida familiar.