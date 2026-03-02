Desde México, hoy llegan noticias gratificantes para los seguidores de emblemática serie de Telemundo que retorna a la pantalla chica con décima temporada. La historia entorno al legendario Aurelio Casillas, regresa más audaz que nunca, y contando con la participación de un reparto cargado de figuras, pero según lo revelado a través de redes sociales, sin la continuidad de algunos actores cuyo protagonismo realza la propuesta ofrecida mediante “El Señor de los Cielos”.

¿QUIÉNES SE VAN Y PERMANECEN PARA LA TEMPORADA 10 DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS” VÍA TELEMUNDO?

Han transcurrido ya 13 años desde que la serie inspirada en la vida del narcotraficante mexicano, Amado Carrillo, comenzara a emitirse gracias a Telemundo, y contando con la participación estelar de Rafael Amaya como Aurelio Casillas.

Con la confirmación de lanzamiento de décima temporada de “El Señor de los Cielos”, hoy se conocen mayores detalles entorno a quienes continuarán interpretando a personajes principales y secundarios, pero también sobre aquellos actores que por diversos motivos, dejarán de encarnarlos.

Al respecto, y gracias a información compartida por parte de People en Español, te contamos ahora que Rafael Amaya seguirá siendo Aurelio Casillas, y asimismo las actrices Maricela González e Isabella Castillo como ‘La Felina’ y Diana Ahumada, respectivamente, formarán parte de un reparto que sin embargo no estará conformado por Iván Arana, y Raúl Méndez.

“No sé si habrá otro actor que lo interprete, todo es posible también, cosa que lo entendería”, expresaba el intérprete de Ismael a través de ‘live’ vía redes sociales, mientras el hermano del protagonista de “El Señor de los Cielos”, también descartó su participación en décima temporada cuyo estreno estaría produciéndose durante este 2026.

ESTO REVELA RAFAEL AMAYA ACERCA DE DÉCIMA TEMPORADA DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

“Alcanzar una décima temporada es un logro extraordinario y contar con Rafa al frente de este nuevo capítulo nos permite honrar el legado que convirtió a “El Señor de los Cielos” en un fenómeno global“, ha referido Javier Pons, Chief Content Officer & Head of Telemundo Studios, entorno a continuidad de un proyecto iniciado en 2013 con el propio actor mexicano personificando a Aurelio Casillas.

Tras anunciarse retorno a la pantalla chica, el popular intérprete de la exitosa serie de drama y suspenso que figura basada en la vida de Amado Carrillo, no ha dejado de evidenciar su felicidad, y considerarlo como “el papel más icónico de mi carrera”.

“Me enorgullece volver a colaborar con Telemundo para seguir contando esta historia al público que ha estado con nosotros desde el principio”, refiere también Rafael Amaya acerca de vuelta a la pantalla chica, y grabaciones que arrancan para continuar ampliando el legado de “El Señor de los Cielos” vía Telemundo.