RESULTADOS SORTEO SUPERIOR 2856 DEL VIERNES 22 DE AGOSTO

Conoce los resultados del de la del viernes. También puedes consultar los números y ganadores de los sorteos anteriores.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZA EL SORTEO?

El Sorteo Superior se celebra todos los viernes a las 8:00 p.m. en la sede oficial de la Lotería Nacional en la Ciudad de México. Se transmite en vivo por redes sociales y los resultados se publican ese mismo día en la página web oficial. Los tradicionales “niños gritones” siguen siendo parte esencial del evento.

¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?

El sorteo Superior ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, que se dividen de la siguiente forma:

• 700 son premios directos y se encontrarán visibles en las Listas de Premios.

• 12,196 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.

El premio mayor de este sorteo asciende a 17 millones de pesos en 2 Series.

¿CUÁNTO VALE?

• Un cachito del Sorteo Superior tiene un costo de $40.

• El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Superior es de $800.

• El costo de las dos series (40 cachitos) del Sorteo Superior es de $1600.

¿CUÁNTO PUEDO GANAR?

En el sorteo Superior 1 de cada 5 gana.

• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Superior cuyo costo es de $40, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $425,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).

• Si adquiriste una Serie del Sorteo Superior cuyo costo es de $800, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $8,500,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).

• Si adquiriste las dos Series del Sorteo Superior cuyo costo es de $1600, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $17,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor). "

¿QUÉ DEBO CONSIDERAR?

Un lote aleatorio de números de este sorteo se encuentra a la venta exclusivamente a través de Medios Electrónicos.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?

Este sorteo paga dos tipos de reintegros de la siguiente forma:

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.

Conoce aquí los resultados de la   Lotería Nacional del   Sorteo Superior 2856, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos.

•  Sorteo Mayor: revisa los resultados del martes 19 de agosto.

