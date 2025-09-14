El Gran Sorteo Especial se celebra una vez al mes: este lunes 15 de septiembre de 2025 se lleva a cabo una nueva edición del popular juego de la Lotería Nacional de México. Sigue aquí en vivo el sorteo, los resultados y ganadores.
En total, habrá 128 premios directos y 48,129 premios en conjunto.
Será celebrado en el Patio de carteros del Palacio Postal del Servicio Postal Mexicano, sito en Calle Tacuba no.1, Col. Centro Histórico, CP. 06000.
PREMIO MAYOR: 255 millones de pesos en 10 premios.
Cada cachito tiene el costo de $ 200.00.
El Gran Sorteo Especial no. 303 ofrecerá una atractiva estructura de premios, con un valor acumulado a repartir de más de $424,549,800.00 y una emisión de cuatro millones de cachitos.
Mira aquí los resultados y ganadores del Gran Sorteo Especial 303 de la Lotería Nacional de México, que se juega este lunes 15 de septiembre de 2025. Revisa la lista de premios y descubre si eres uno de los afortunados.
