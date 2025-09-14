Redacción EC
El Gran Sorteo Especial se celebra una vez al mes: este lunes 15 de septiembre de 2025 se lleva a cabo una nueva edición del popular juego de la Lotería Nacional de México. Sigue aquí en vivo el sorteo, los resultados y ganadores.

Resultados del Gran Sorteo Especial del lunes 15 de septiembre

23:54

En total, habrá 128 premios directos y 48,129 premios en conjunto.

23:53

Estos son todos los premios

  • 5 premios de $10 millones de pesos c/u
  • 5 premios de $5 millones c/u
  • 15 premios de $1 millón c/u
  • 18 premios de $500 mil pesos c/u
  • 25 premios de $250 mil pesos c/u
  • 50 premios de $100 mil pesos c/u
  • 2 premios por aproximación de $1 millón cien mil pesos c/u
  • 2 premios por aproximación de $550,000 pesos c/u
  • 3,999 premios por terminación de $7 mil pesos
  • 3,999 premios por terminación de $5 mil pesos
  • 3,999 reintegros.  
23:52

¿Dónde se realizará el sorteo?

Será celebrado en el Patio de carteros del Palacio Postal del Servicio Postal Mexicano, sito en Calle Tacuba no.1, Col. Centro Histórico, CP. 06000.

23:51

¿Cuánto puedes ganar?

PREMIO MAYOR: 255 millones de pesos en 10 premios.

23:51

Cada cachito tiene el costo de $ 200.00.

23:49

El Gran Sorteo Especial no. 303 ofrecerá una atractiva estructura de premios, con un valor acumulado a repartir de más de $424,549,800.00 y una emisión de cuatro millones de cachitos. 

23:48

Mira aquí los resultados y ganadores del  Gran Sorteo Especial 303 de la   Lotería Nacional de México, que se juega este lunes 15 de septiembre de 2025. Revisa la lista de premios y descubre si eres uno de los afortunados.

