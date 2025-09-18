El Sorteo Especial se celebra una vez al mes y este viernes 19 de septiembre de 2025 se realiza una nueva edición del popular juego de la Lotería Nacional de México. Sigue aquí en vivo el sorteo, los resultados y ganadores.
El Sorteo Especial se celebra una vez al mes y participan 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000.
Además del premio mayor de 54 millones de pesos, este sorteo cuenta con una amplia bolsa de premios secundarios, lo que garantiza mayores oportunidades para los participantes.
El costo de un cachito es de 60 pesos. Si se desea adquirir una serie completa (20 cachitos), el precio es de 1,200 pesos, y dos series (40 cachitos) cuestan 2,400 pesos.
Los interesados pueden adquirir sus cachitos en los puntos de venta oficiales de la Lotería Nacional o a través de plataformas en línea autorizadas.
Además de la oportunidad de ganar grandes premios, este sorteo tiene la particularidad de celebrar tradiciones como el Día de San Valentín, convirtiéndolo en una experiencia única para empezar el año con suerte.
Revisa aquí los números ganadores del sorteo 304 del Sorteo Especial de la Lotería Nacional y descubre si eres uno de los afortunados premiados.
Resultados del Gran Sorteo Especial: números ganadores del lunes 15 de septiembre
