El Sorteo Especial se celebra una vez al mes y este viernes 12 de diciembre de 2025 se realiza una nueva edición del popular juego de la Lotería Nacional de México. Sigue aquí en vivo el sorteo, los resultados y ganadores.
La Virgen de Guadalupe es un símbolo profundo de fe, identidad y esperanza para México. Su presencia en el Tepeyac ha acompañado al pueblo en momentos difíciles y de alegría, convirtiéndose en un emblema espiritual y cultural que une generaciones. Su mensaje de consuelo y amor inspira solidaridad y refuerza la vida comunitaria. En este espíritu, la Lotería Nacional le rinde homenaje, celebrando su papel como protectora e ícono que cada 12 de diciembre congrega a millones en un acto de gratitud y renovación.
Premios Variados: Estos sorteos pueden ofrecer tanto premios en efectivo (millones de pesos) como premios en especie (casas, autos, joyas, etc.), a menudo provenientes de bienes asegurados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Premios Garantizados: Una característica destacada de estos sorteos es que todos los premios son garantizados, lo que significa que si un número ganador no se vende, se sorteará otro número hasta que se asigne a un boleto vendido.
Emisión de Billetes: Participan decenas de miles de números o billetes, y los "cachitos" (boletos) se distribuyen ampliamente a través de vendedores ambulantes tradicionales y plataformas en línea.
Transmisión: Los sorteos se transmiten en vivo , a menudo a través de las redes sociales y el sitio web oficial de la Lotería Nacional
¿PUEDO JUGAR EN LÍNEA EL SORTEO ESPECIAL?
Sí, puedes comprar tus cachitos de manera digital a través de la plataforma oficial de la Lotería Nacional.
¿CUÁNTO PUEDES GANAR EN ESTE SORTEO?
• Premio Mayor: 27 millones de pesos en dos series
• Premio por serie: 13.5 millones de pesos
• Costo del cachito: $60
• Costo de la serie: $1200
¿CUÁNTOS NÚMEROS PARTICIPAN EN ESTE SORTEO?
El Sorteo Especial se celebra una vez al mes y participan 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000.
¿QUÉ OTROS PREMIOS OTORGA ESTA EDICIÓN?
Además del premio mayor de 27 millones de pesos, este sorteo cuenta con una amplia bolsa de premios secundarios, lo que garantiza mayores oportunidades para los participantes.
¿CUÁNTO CUESTA UN CACHITO DEL SORTEO ESPECIAL?
El costo de un cachito es de 60 pesos. Si se desea adquirir una serie completa (20 cachitos), el precio es de 1,200 pesos, y dos series (40 cachitos) cuestan 2,400 pesos.
¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR EN EL SORTEO ESPECIAL?
Los interesados pueden adquirir sus cachitos en los puntos de venta oficiales de la Lotería Nacional o a través de plataformas en línea autorizadas.
¿QUÉ HACE ÚNICO PARTICIPAR EN EL SORTEO ESPECIAL?
Además de la oportunidad de ganar grandes premios, este sorteo tiene la particularidad de celebrar tradiciones como el Día de la Virgen de Guadalupe, convirtiéndolo en una experiencia única para empezar el año con suerte.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Especial 307 de la Lotería Nacional y descubre si eres uno de los afortunados premiados.
• Resultados del Sorteo Especial: números ganadores del viernes 14 de noviembre
• Resultados del Sorteo Especial: números ganadores del viernes 14 de noviembre