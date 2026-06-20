Este sorteo otorga un premio mayor por 27 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 60 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 1200 pesos.

El Sorteo Especial No. 313 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, este domingo 21 de junio del 2026 desde las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio

Resultados del Sorteo Especial del domingo 21 de junio