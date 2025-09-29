Resultados del Sorteo Magno 389
Conoce los resultados del Sorteo Magno 389 de la Lotería Nacional y su premio mayor a través de este minuto a minuto de El Comercio.
REINTEGROS
En cada Sorteo Magno se reparten 11,394 reintegros de la siguiente manera:
• 5,400 Reintegros por la última cifra del premio mayor.
• 5,994 Reintegros por la última cifra del segundo premio
¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON EL SORTEO MAGNO?
En el Sorteo Magno 1 de cada 5 gana.
• Si adquiriste las tres series del Sorteo Magno puedes ganar el total del premio mayor de 78 MILLONES DE PESOS.
• Si adquiriste dos Series del Sorteo Magno puedes ganar hasta 52 MILLONES DE PESOS.
• Si adquiriste una serie del Sorteo Magno puedes ganar hasta 26 MILLONES DE PESOS.
• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Magno puedes ganar hasta 1 MILLÓN 300 MIL PESOS.
¿CUÁNTO CUESTA JUGAR EL SORTEO MAGNO DE LA LOTERÍA NACIONAL?
El costo de la fracción o cachito es de $120.00, el costo de una serie es de $2,400.00 y el de tres series es de 7 mil 200 pesos.
¿CUÁNTO PODRÁS GANAR EN EL SORTEO MAGNO POR LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO?
El Sorteo Magno N°389 se lleva a cabo en 3 series y ofrece 236 millones 230 MIL 800 pesos repartidos en 12,956 premios.
Conoce los resultados y lista ganadores del Sorteo Magno 389 de la Lotería Nacional jugado este martes 30 de septiembre, que tiene un premio mayor de 104 millones de pesos.
