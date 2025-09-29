Redacción EC
Resultados del Sorteo Magno 389

21:11

Conoce los resultados del  Sorteo Magno 389 de la Lotería Nacional y su premio mayor a través de este minuto a minuto de  El Comercio.

21:11

REINTEGROS

En cada Sorteo Magno se reparten  11,394 reintegros de la siguiente manera:

•  5,400 Reintegros por la última cifra del premio mayor.

•  5,994 Reintegros por la última cifra del segundo premio

21:11

¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON EL SORTEO MAGNO?

En el Sorteo Magno 1 de cada 5 gana.

• Si adquiriste las tres series del Sorteo Magno puedes ganar el total del premio mayor de  78 MILLONES DE PESOS.

• Si adquiriste dos Series del Sorteo Magno puedes ganar hasta  52 MILLONES DE PESOS.

• Si adquiriste una serie del Sorteo Magno puedes ganar hasta  26 MILLONES DE PESOS.

• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Magno puedes ganar hasta  1 MILLÓN 300 MIL PESOS.

21:11

¿CUÁNTO CUESTA JUGAR EL SORTEO MAGNO DE LA LOTERÍA NACIONAL?

El costo de la fracción o cachito es de $120.00, el costo de una serie es de $2,400.00 y el de tres series es de 7 mil 200 pesos.

21:11

¿CUÁNTO PODRÁS GANAR EN EL SORTEO MAGNO POR LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO?

El Sorteo Magno N°389 se lleva a cabo en 3 series y ofrece 236 millones 230 MIL 800 pesos repartidos en  12,956 premios.

21:11

Conoce los resultados y lista ganadores del  Sorteo Magno 389 de la  Lotería Nacional jugado este martes 30 de septiembre, que tiene un premio mayor de 104 millones de pesos.

