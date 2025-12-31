Resultados del Sorteo Magno de Año Nuevo 390
Sigue aquí en vivo los resultados del Sorteo Magno 390 de Año Nuevo que tiene un premio mayor de 104 millones de pesos.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL SORTEO?
El Sorteo Magno 390 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el miércoles 31 de diciembre de 2025 desde las 20:00 horas.
¿DÓNDE PUEDES VER EL SORTEO MAGNO DEL MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE?
Podrás seguir la transmisión en vivo del Sorteo Magno 390, a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional y mediante esta cobertura de El Comercio.
PREMIOS POR TERMINACIÓN:
Son los números cuyas últimas 4, 3 o 2 cifras son iguales a los números que ganaron los dos premios principales del sorteo.
En el Sorteo Magno se entregan en 604 premios por terminación repartidos de la siguiente manera:
• 5 premios de 200 mil pesos por serie si las últimas 4 cifras iguales al premio mayor
• 5 premios de 100 mil pesos por serie si las últimas 4 cifras iguales al segundo premio
• 54 premios de 10 mil pesos por serie si las últimas 3 cifras iguales al premio mayor
• 540 premios de 6 mil pesos por serie si las últimas 2 cifras iguales al premio mayor
REINTEGROS
El reintegro se determina si el último dígito es igual al último digito del premio mayor, segundo y tercer premio.
En cada Sorteo Magno se reparten 11,394 reintegros de la siguiente manera:
• 5,400 Reintegros por la última cifra del premio mayor.
• 5,994 Reintegros por la última cifra del segundo premio.
¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON EL SORTEO MAGNO 390?
En el Sorteo Magno 1 de cada 5 gana.
• Si adquiriste las tres series del Sorteo Magno puedes ganar el total del premio mayor de 76 MILLONES DE PESOS.
• Si adquiriste dos Series del Sorteo Magno puedes ganar hasta 52 MILLONES DE PESOS.
• Si adquiriste una serie del Sorteo Magno puedes ganar hasta 26 MILLONES DE PESOS.
• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Magno puedes ganar hasta 1 MILLÓN 300 MIL PESOS.
Si compras una serie completa, podrías llevarte el premio mayor del juego. Si tienes un cachito, podrías ganar una parte proporcional del dinero que se sortea en total.
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS QUE OFRECE EL SORTEO MAGNO 390 DEL MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE?
• Premio mayor de 104 millones de pesos
• 10 millones de pesos
• 4 premios de 1 millón 400 mil pesos
• 4 premios de 800 mil pesos
¿CUÁNTO CUESTA JUGAR EL SORTEO MAGNO DE LA LOTERÍA NACIONAL?
El costo de la fracción o cachito es de $120.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $2,400.00.
¿CUÁNTO PODRÁS GANAR EN EL SORTEO MAGNO POR AÑO NUEVO 2026?
El Sorteo Magno 390 otorga un premio principal con una serie de 26 millones. El costo de la fracción o cachito es de $120.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $2,400.00.
Conoce los resultados y lista ganadores del Sorteo Magno 390 de la Lotería Nacional jugado este miércoles 31 de diciembre, que tiene un premio mayor de 104 millones de pesos.
