Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Resultados del Sorteo Magno 391
¿Cuánto vale un cachito?
Un cachito del Sorteo Magno tiene un costo de 120 pesos.
- El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Magno es de 2 mil 400 pesos.
- El costo de las tres series (60 cachitos) del Sorteo Magno es de 7 mil 200 pesos.
En cada Sorteo Magno se reparten 11,394 reintegros de la siguiente manera:
• 5,400 Reintegros por la última cifra del premio mayor.
• 5,994 Reintegros por la última cifra del segundo premio.
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS QUE OFRECE EL SORTEO MAGNO 391?
• Premio mayor de 78 millones de pesos
• 52 millones de pesos
• 26 millones de pesos
• 1 millón 300 mil pesos
¿CUÁNTO CUESTA JUGAR EL SORTEO MAGNO DE LA LOTERÍA NACIONAL?
El costo de la fracción o cachito es de $120.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $2,400.00.
¿CUÁNTO PODRÁS GANAR EN EL SORTEO MAGNO?
El Sorteo Magno 391 otorga un premio principal con una serie de 78 millones. El costo de la fracción o cachito es de $120.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $2,400.00.
Conoce los resultados y lista ganadores del Sorteo Magno 391 de la Lotería Nacional jugado este domingo 10 de mayo, que tiene un premio mayor de 78 millones de pesos.
Conoce los resultados y lista ganadores del Sorteo Magno 391 de la Lotería Nacional jugado este domingo 10 de mayo, que tiene un premio mayor de 78 millones de pesos.