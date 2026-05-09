Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Resultados del Sorteo Magno 391

20:41

¿Cuánto vale un cachito?

Un cachito del Sorteo Magno tiene un costo de 120 pesos.

  • El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Magno es de 2 mil 400 pesos.
  • El costo de las tres series (60 cachitos) del Sorteo Magno es de 7 mil 200 pesos.

20:40

En cada Sorteo Magno se reparten 11,394 reintegros de la siguiente manera:

• 5,400 Reintegros por la última cifra del premio mayor.

• 5,994 Reintegros por la última cifra del segundo premio.

20:39

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS QUE OFRECE EL SORTEO MAGNO 391?

• Premio mayor de 78 millones de pesos

• 52 millones de pesos

• 26 millones de pesos

• 1 millón 300 mil pesos

20:37

¿CUÁNTO CUESTA JUGAR EL SORTEO MAGNO DE LA LOTERÍA NACIONAL?

El costo de la fracción o cachito es de $120.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $2,400.00.

20:37

¿CUÁNTO PODRÁS GANAR EN EL SORTEO MAGNO?

El Sorteo Magno 391 otorga un premio principal con una serie de 78 millones. El costo de la fracción o cachito es de $120.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $2,400.00.

20:36

Conoce los resultados y lista ganadores del Sorteo Magno 391 de la Lotería Nacional jugado este domingo 10 de mayo, que tiene un premio mayor de 78 millones de pesos.