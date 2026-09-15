Resultados del Sorteo Magno 392
El Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional se jugará este miércoles 16 de septiembre, que tiene un premio mayor de 104 millones de pesos.
Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de nuestro canal oficial de YouTube.
- ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL SORTEO?
El Sorteo Magno 392 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el miércoles 16 de septiembre del 2026 desde las 20:00 horas.
- ¿CUÁLES SON LOS PREMIOS QUE OFRECE EL SORTEO MAGNO 392?
• Premio mayor de 104 millones de pesos
• 52 millones de pesos
• 26 millones de pesos
• 1 millón 300 mil pesos
- ¿CUÁNTO CUESTA JUGAR EL SORTEO MAGNO DE LA LOTERÍA NACIONAL?
El costo de la fracción o cachito es de $120.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $2,400.00.
- ¿CUÁNTO PODRÁS GANAR EN EL SORTEO MAGNO?
El Sorteo Magno 392 otorga un premio principal con una serie de 104 millones. El costo de la fracción o cachito es de $120.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $2,400.00.
Conoce los resultados y lista ganadores del Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional jugado este miércoles 16 de septiembre, que tiene un premio mayor de 104 millones de pesos.
Conoce los resultados y lista ganadores del Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional jugado este miércoles 16 de septiembre, que tiene un premio mayor de 104 millones de pesos.