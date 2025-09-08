Redacción EC
RESULTADOS SORTEO MAYOR DE LA LOTERÍA NACIONAL DE MÉXICO

Revisa los resultados y ganadores en este minuto a minuto de la , que jugó una nueva edición del , el cual tuvo un premio mayor de 21 millones de pesos.

¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?

El Sorteo Mayor 3986 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional, el martes 9 de septiembre del 2025 desde e las 20:00 horas.

¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON ESTA LOTERÍA?

En el sorteo mayor 1 de cada 3 gana.

• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor cuyo costo es de $30, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).

• Si adquiriste una Serie del Sorteo Mayor cuyo costo es de $600, puedes ganar el monto total de una de las tres series, es decir, $7,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).

• Si adquiriste las tres Series del Sorteo Mayor cuyo costo es de $1800, puedes ganar el monto total del premio principal de $21,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).

¿QUÉ DEBO CONSIDERAR AL JUGAR?

Dos series del Sorteo Mayor son impresas y distribuidas de forma física, es decir, puedes adquirirlas tradicionalmente a través de los expendios y billeteros de Lotería. La tercera serie se encuentra a la venta exclusivamente a través de Medios Electrónicos.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?

Este sorteo paga tres tipos de reintegros de la siguiente forma:

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.

• Para los números cuya última cifra sea igual la última del tercer premio.

Conoce los resultados del  Sorteo Mayor 3986 de la Lotería Nacional, que tiene un premio mayor de  21 millones de pesos.

