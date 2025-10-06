Redacción EC
SORTEO MAYOR DE LA LOTERÍA NACIONAL DE MÉXICO

Revisa los resultados y ganadores en este minuto a minuto de la , que jugó una nueva edición del , el cual tuvo un premio mayor de 21 millones de pesos.

18:22

Si adquiriste las tres Series del Sorteo Mayor cuyo costo es de $1800, puedes ganar el monto total del premio principal de $21,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).

18:22

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?

Este sorteo paga tres tipos de reintegros de la siguiente forma:

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.

• Para los números cuya última cifra sea igual la última del tercer premio.

18:21

Conoce los resultados del Sorteo Mayor 3987 de la Lotería Nacional, que tiene un premio mayor de 21 millones de pesos.

Sorteo Mayor: revisa los resultados del martes 9 de septiembre

