SORTEO MAYOR DE LA LOTERÍA NACIONAL DE MÉXICO
Revisa los resultados y ganadores en este minuto a minuto de la Lotería Nacional de México, que jugó una nueva edición del Sorteo Mayor, el cual tuvo un premio mayor de 21 millones de pesos.
¿CUÁNTO PUEDES GANAR?
Este sorteo otorga un premio mayor por 21 millones y dando un premio principal con una serie de 7 millones.
El costo de la fracción o cachito es de $30.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $600.00.
¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA RECLAMAR EL PREMIO?
La normativa mexicana indica que el ganador o ganadora de la lotería cuenta con hasta 60 días para reclamar su premio. Además, es importante indicar que no recibirá el monto completo, debido a que se le aplican los descuentos de ley.
¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON ESTA LOTERÍA?
En el sorteo mayor 1 de cada 3 gana.
• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor cuyo costo es de $30, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).
• Si adquiriste una Serie del Sorteo Mayor cuyo costo es de $600, puedes ganar el monto total de una de las tres series, es decir, $7,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).
• Si adquiriste las tres Series del Sorteo Mayor cuyo costo es de $1800, puedes ganar el monto total del premio principal de $21,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?
Este sorteo paga tres tipos de reintegros de la siguiente forma:
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.
• Para los números cuya última cifra sea igual la última del tercer premio.
