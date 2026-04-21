Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

SORTEO MAYOR DE LA LOTERÍA NACIONAL DE MÉXICO

Revisa los resultados y ganadores en este minuto a minuto de la , que jugó una nueva edición del , el cual tuvo un premio mayor de 21 millones de pesos.

03:15
  • Conoce los resultados del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional y su premio mayor a través de este minuto a minuto de El Comercio.
03:14
  • ¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?

  • El Sorteo Mayor 4010 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional, el martes 21 de abril desde las 20:00 horas.
03:14
  • ¿CUÁNTO PUEDES GANAR?

  • Este sorteo otorga un premio mayor por 21 millones y dando un premio principal con una serie de 7 millones.

  • El costo de la fracción o cachito es de $30.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $600.00.
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  • ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA RECLAMAR EL PREMIO?

  • La normativa mexicana indica que el ganador o ganadora de la lotería cuenta con hasta 60 días para reclamar su premio. Además, es importante indicar que no recibirá el monto completo, debido a que se le aplican los descuentos de ley.
03:12
  • ¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON ESTA LOTERÍA?

  • En el sorteo mayor 1 de cada 3 gana.

  • • Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor cuyo costo es de $30, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).o es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).
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  • • Si adquiriste una Serie del Sorteo Mayor cuyo costo es de $600, puedes ganar el monto total de una de las tres series, es decir, $7'000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).
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  • • Si adquiriste las tres Series del Sorteo Mayor cuyo costo es de $1800, puedes ganar el monto total del premio principal de $21'000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).
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  • ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?

  • Este sorteo paga tres tipos de reintegros de la siguiente forma:

  • • Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.

  • • Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.

  • • Para los números cuya última cifra sea igual la última del tercer premio.
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Conoce los resultados del Sorteo Mayor 4010 de la Lotería Nacional, que tiene un premio mayor de 21 millones de pesos.

•  Revisa los números de Sorteo Mayor jugado martes 14 de abril