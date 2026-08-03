SORTEO MAYOR DE LA LOTERÍA NACIONAL DE MÉXICO
Revisa los resultados y ganadores en este minuto a minuto de la Lotería Nacional de México, que jugó una nueva edición del Sorteo Mayor, el cual tuvo un premio mayor de 21 millones de pesos.
- ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
- El Sorteo Mayor 4023 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el martes 4 de agosto. desde las 20:00 horas de México.
- ¿QUÉ CHANCES TENGO DE GANAR EL SORTEO MAYOR?
Las chances de ganar el premio mayor del Sorteo Mayor son de 1 en 60,000, y las de ganar un premio cualquiera es de 1 en 7.
- ¿CÓMO SE JUEGA AL SORTEO MAYOR?
Para jugar al Sorteo Mayor hay que elegir uno o varios de los boletos que haya disponibles con combinaciones pre impresas del 00,000 al 60,000.
- ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA RECLAMAR EL PREMIO?
La normativa mexicana indica que el ganador o ganadora de la lotería cuenta con hasta 60 días para reclamar su premio. Además, es importante indicar que no recibirá el monto completo, debido a que se le aplican los descuentos de ley.
- ¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON ESTA LOTERÍA?
En el sorteo mayor 1 de cada 3 gana.
- • Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor cuyo costo es de $30, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).o es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).
- • Si adquiriste una Serie del Sorteo Mayor cuyo costo es de $600, puedes ganar el monto total de una de las tres series, es decir, $7'000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).
- • Si adquiriste las tres Series del Sorteo Mayor cuyo costo es de $1800, puedes ganar el monto total del premio principal de $21'000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor)
- ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?
Este sorteo paga tres tipos de reintegros de la siguiente forma:
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.
• Para los números cuya última cifra sea igual la última del tercer premio.
Conoce los resultados del Sorteo Mayor 4023 de la Lotería Nacional, que tiene un premio mayor de 21 millones de pesos.
• Revisa los números de Sorteo Mayor del martes 28 de julio.
Conoce los resultados del Sorteo Mayor 4023 de la Lotería Nacional, que tiene un premio mayor de 21 millones de pesos.
• Revisa los números de Sorteo Mayor del martes 28 de julio.