Por Redacción EC

SORTEO MAYOR DE LA LOTERÍA NACIONAL DE MÉXICO

Revisa los resultados y ganadores en este minuto a minuto de la , que jugó una nueva edición del , el cual tuvo un premio mayor de 21 millones de pesos.

16:26
  • ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
  • El Sorteo Mayor 4024 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el martes 4 de agosto. desde las 20:00 horas de México.

16:25
  • ¿QUÉ CHANCES TENGO DE GANAR EL SORTEO MAYOR?
  • Las chances de ganar el premio mayor del Sorteo Mayor son de 1 en 60,000, y las de ganar un premio cualquiera es de 1 en 7.

16:25
  • ¿CÓMO SE JUEGA AL SORTEO MAYOR?
  • Para jugar al Sorteo Mayor hay que elegir uno o varios de los boletos que haya disponibles con combinaciones pre impresas del 00,000 al 60,000.

16:25
  • ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA RECLAMAR EL PREMIO?
  • La normativa mexicana indica que el ganador o ganadora de la lotería cuenta con hasta 60 días para reclamar su premio. Además, es importante indicar que no recibirá el monto completo, debido a que se le aplican los descuentos de ley.

16:25
  • ¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON ESTA LOTERÍA?

En el sorteo mayor 1 de cada 3 gana.

  • • Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor cuyo costo es de $30, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).o es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).

16:24
  • • Si adquiriste una Serie del Sorteo Mayor cuyo costo es de $600, puedes ganar el monto total de una de las tres series, es decir, $7'000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).

16:24
  • Si adquiriste las tres Series del Sorteo Mayor cuyo costo es de $1800 , puedes ganar el monto total del premio principal de $21'000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor)

16:24
  • ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?

Este sorteo paga tres tipos de reintegros de la siguiente forma:

  • • Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.
  • • Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.
  • • Para los números cuya última cifra sea igual la última del tercer premio.

16:24