SORTEO MAYOR DE LA LOTERÍA NACIONAL DE MÉXICO
Revisa los resultados y ganadores en este minuto a minuto de la Lotería Nacional de México, que jugó una nueva edición del Sorteo Mayor, el cual tuvo un premio mayor de 21 millones de pesos.
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- ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
- El Sorteo Mayor 4024 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el martes 4 de agosto. desde las 20:00 horas de México.
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- ¿QUÉ CHANCES TENGO DE GANAR EL SORTEO MAYOR?
- Las chances de ganar el premio mayor del Sorteo Mayor son de 1 en 60,000, y las de ganar un premio cualquiera es de 1 en 7.
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- ¿CÓMO SE JUEGA AL SORTEO MAYOR?
- Para jugar al Sorteo Mayor hay que elegir uno o varios de los boletos que haya disponibles con combinaciones pre impresas del 00,000 al 60,000.
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- ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA RECLAMAR EL PREMIO?
- La normativa mexicana indica que el ganador o ganadora de la lotería cuenta con hasta 60 días para reclamar su premio. Además, es importante indicar que no recibirá el monto completo, debido a que se le aplican los descuentos de ley.
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- ¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON ESTA LOTERÍA?
En el sorteo mayor 1 de cada 3 gana.
- • Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor cuyo costo es de $30, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).o es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).
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- • Si adquiriste una Serie del Sorteo Mayor cuyo costo es de $600, puedes ganar el monto total de una de las tres series, es decir, $7'000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 21 millones de pesos).
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- • Si adquiriste las tres Series del Sorteo Mayor cuyo costo es de $1800 , puedes ganar el monto total del premio principal de $21'000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor)
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- ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?
Este sorteo paga tres tipos de reintegros de la siguiente forma:
- • Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.
- • Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.
- • Para los números cuya última cifra sea igual la última del tercer premio.
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- Conoce los resultados del Sorteo Mayor 4024 de la Lotería Nacional , que tiene un premio mayor de 21 millones de pesos.
- • Revisa los números de Sorteo Mayor del martes 4 de agosto.