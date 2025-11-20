Redacción EC
RESULTADOS SORTEO SUPERIOR 2864 DEL VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

Conoce los resultados del de la del viernes. También puedes consultar los números y ganadores de los sorteos anteriores.

17:28

Sigue aquí en vivo los resultados del  Sorteo Superior 2864, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos.

17:26

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ?

El  Sorteo Superior 2864 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el viernes 20 de noviembre desde las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través del canal oficial de YouTube de Lotenal.

17:26

¿CUÁNTO PUEDES GANAR?

El  Sorteo Superior 2864 otorga un premio Mayor de 17 millones y dando un premio principal con una serie de 8 millones y medio. El costo de la fracción o cachito es de $40.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $800.00.

• Con el sorteo Superior 1 de cada 5 gana un premio o reintegro.

17:25

¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?

El sorteo Superior ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, que se dividen de la siguiente forma:

• 700 son premios directos y se encontrarán visibles en las Listas de Premios.

• 12,196 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.

El premio mayor de este sorteo asciende a 17 millones de pesos en 2 Series.

17:24

¿CUÁNTO VALE?

• Un cachito del Sorteo Superior tiene un costo de  $40.

• El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Superior es de  $800.

• El costo de las dos series (40 cachitos) del Sorteo Superior es de  $1600.

17:24

¿CUÁNTO PUEDO GANAR?

En el sorteo Superior 1 de cada 5 gana.

• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Superior cuyo costo es de $40, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $425,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).

17:23

Si adquiriste una Serie del Sorteo Superior cuyo costo es de $800, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $8,500,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).

17:22

Si adquiriste las dos Series del Sorteo Superior cuyo costo es de $1600, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $17,000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).

17:22

¿QUÉ DEBO CONSIDERAR?

Un lote aleatorio de números de este sorteo se encuentra a la venta exclusivamente a través de Medios Electrónicos.

17:21

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?

Este sorteo paga dos tipos de reintegros de la siguiente forma:

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.

• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.

17:20

Conoce aquí los resultados de la Lotería Nacional del Sorteo Superior 2864, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos.

