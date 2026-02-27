Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Conoce los resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional del viernes. También puedes consultar los números y ganadores de los sorteos anteriores.
RESULTADOS SORTEO SUPERIOR 2874 DEL VIERNES 27 DE FEBRERO
Sigue aquí en vivo los resultados del Sorteo Superior 2874, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ?
El Sorteo Superior 2874 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el viernes 6 de febrero desde las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través del canal oficial de YouTube de Lotenal.
¿CUÁNTO PUEDES GANAR?
El Sorteo Superior 2874 otorga un premio mayor de 17 millones y dando un premio principal con una serie de 8 millones y medio. El costo de la fracción o cachito es de $40.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $800.00.
• Con el sorteo Superior 1 de cada 5 gana un premio o reintegro.
¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
El sorteo Superior ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, que se dividen de la siguiente forma:
• 700 son premios directos y se encontrarán visibles en las Listas de Premios.
• 12,196 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios. El premio mayor de este sorteo asciende a 17 millones de pesos en 2 Series.
¿CUÁNTO VALE?
• Un cachito del Sorteo Superior tiene un costo de $40.
• El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Superior es de $800.
• El costo de las dos series (40 cachitos) del Sorteo Superior es de $1600.
¿CUÁNTO PUEDO GANAR?
En el sorteo Superior 1 de cada 5 gana.
• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Superior cuyo costo es de $40, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $425,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).
• Si adquiriste una Serie del Sorteo Superior cuyo costo es de $800, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $8,500,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).
• Si adquiriste las dos Series del Sorteo Superior cuyo costo es de $1600, puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $17,000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).
¿QUÉ DEBO CONSIDERAR?
Un lote aleatorio de números de este sorteo se encuentra a la venta exclusivamente a través de Medios Electrónicos.
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?
Este sorteo paga dos tipos de reintegros de la siguiente forma:
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.
Conoce aquí los resultados de la Lotería Nacional del Sorteo Superior 2874, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos.
• Sorteo Superior: revisa los resultados del viernes 20 de febrero
