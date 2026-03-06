Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Conoce los resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional del viernes. También puedes consultar los números y ganadores de los sorteos anteriores.
RESULTADOS SORTEO SUPERIOR 2875 DEL VIERNES 6 DE MARZO
Conoce los resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional del viernes. También puedes consultar los números y ganadores de los sorteos anteriores.
- Sigue aquí en vivo los resultados del Sorteo Superior 2875 , que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos .
- ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ?
El Sorteo Superior 2875 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el viernes 6 de marzo desde las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través del canal oficial de YouTube de Lotenal.
- ¿CUÁNTO PUEDES GANAR?
- El Sorteo Superior 2875 otorga un premio mayor de 17 millones y dando un premio principal con una serie de 8 millones y medio. El costo de la fracción o cachito es de $40.00; mientras que el costo de la serie o entero es de $800.00.
• Con el sorteo Superior 1 de cada 5 gana un premio o reintegro.
- ¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
El sorteo Superior ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, que se dividen de la siguiente forma:
• 700 son premios directos y se encontrarán visibles en las Listas de Premios.
• 12,196 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios. El premio mayor de este sorteo asciende a 17 millones de pesos en 2 Series.
- ¿CUÁNTO VALE?
- • Un cachito del Sorteo Superior tiene un costo de $40 .
- • El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Superior es de $800 .
- • El costo de las dos series (40 cachitos) del Sorteo Superior es de $1600 .
- ¿CUÁNTO PUEDO GANAR?
En el sorteo Superior 1 de cada 5 gana.
- • S i adquiriste un Cachito del Sorteo Superior cuyo costo es de $40 , puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $425,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).
- • Si adquiriste una Serie del Sorteo Superior cuyo costo es de $800 , puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $8,500,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 17 millones de pesos).
- • Si adquiriste las dos Series del Sorteo Superior cuyo costo es de $1600 , puedes ganar el monto total de una de las dos series, es decir, $17,000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor).
- ¿QUÉ DEBO CONSIDERAR?
Un lote aleatorio de números de este sorteo se encuentra a la venta exclusivamente a través de Medios Electrónicos.
- ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE REINTEGROS QUE OFRECE ESTE SORTEO?
Este sorteo paga dos tipos de reintegros de la siguiente forma:
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del Premio Mayor.
• Para números cuya última cifra sea igual a la última del segundo premio.
Conoce aquí los resultados de la Lotería Nacional del Sorteo Superior 2875, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos.
• Sorteo Superior: revisa los resultados del viernes 27 de febrero
Conoce aquí los resultados de la Lotería Nacional del Sorteo Superior 2875, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos.
• Sorteo Superior: revisa los resultados del viernes 27 de febrero