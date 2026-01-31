Redacción EC
Redacción EC

Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.

El No. 1733 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 18 de febrero del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio.

Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 1 de febrero

22:20

Sigue aquí en vivo los resultados del Sorteo Zodiaco 1733, que tiene un premio mayor de 7 millones de pesos.

22:19

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?

El Sorteo Zodiaco 1733 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo 1 de febrero desde las 20:00 horas de México.

22:18

¿QUÉ DÍAS SE REALIZA EL SORTEO?

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo todos los domingos desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).

22:18

¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?

• El premio mayor de este sorteo asciende a  7 millones de pesos en 1 Serie.

• 600 son premios directos y se encontrarán visibles en las Lista de Premios.

• 22,022 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.

22:17

¿CUÁNTO PUEDO LOGRAR GANAR?

•  Si adquiriste un Cachito del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $20, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).

22:17

Si adquiriste una Serie del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $400, puedes ganar el monto total de una serie, es decir, hasta $7,000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).

22:17

¿CUÁL ES EL COSTO?

• Costo por de la serie o entero:  400 pesos.

• Costo por fracción o cachito:  20 pesos.

22:16

Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1733 y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.

Revisa aquí los resultados del último Sorteo Zodiaco

