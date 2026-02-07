Resultados del Sorteo Zodiaco: tabla de premios del domingo 8 de febrero

Resumen
Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 20 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 400 pesos.
El Sorteo Zodiaco No. 1734 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 8 de febrero de 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio.
Sorteo Zodiaco del domingo 8 de febrero de 2026
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
El Sorteo Zodiaco 1734 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo 8 de febrero desde las 20:00 horas de México.
¿QUÉ DÍAS SE REALIZA EL SORTEO?
El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo todos los domingos desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).
¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
• El premio mayor de este sorteo asciende a 7 millones de pesos en 1 Serie.
• 600 son premios directos y se encontrarán visibles en las Lista de Premios.
• 22,022 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.
¿CUÁNTO PUEDO LOGRAR GANAR?
• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $20, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).
• Si adquiriste una Serie del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $400, puedes ganar el monto total de una serie, es decir, hasta $7,000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).
¿CUÁL ES EL COSTO?
• Costo por de la serie o entero: 400 pesos.
• Costo por fracción o cachito: 20 pesos.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1734 y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
• Revisa aquí los resultados del último Sorteo Zodiaco