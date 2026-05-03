Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.

El No. 1744 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 3 de mayo del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio.

Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 3 de mayo

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  • Sigue aquí en vivo los resultados del Sorteo Zodiaco 1744, que tiene un premio mayor de 7 millones de pesos.
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  • ¿DEBO PAGAR IMPUESTOS POR MIS PREMIOS?

  • Los premios de la lotería en México llevan un impuesto Federal del 1%, y un impuesto Estatal que varía según el estado en el que se encuentre.
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  • ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?

  • El Sorteo Zodiaco 1744 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo 3 de mayo desde las 20:00 horas de México.
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  • ¿QUÉ DÍAS SE REALIZA EL SORTEO?

  • El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo todos los domingos desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).
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  • ¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?

  • • El premio mayor de este sorteo asciende a 7 millones de pesos en 1 Serie.

  • • 600 son premios directos y se encontrarán visibles en las Lista de Premios.

  • • 22,022 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.
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  • ¿CUÁNTO PUEDO LOGRAR GANAR?

  • • Si adquiriste un Cachito del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $20, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).
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  • • Si adquiriste una Serie del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $400, puedes ganar el monto total de una serie, es decir, hasta $7,000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).
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  • ¿CUÁL ES EL COSTO?

  • • Costo por de la serie o entero: 400 pesos.

  • • Costo por fracción o cachito: 20 pesos.
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Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1744 y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.

Revisa aquí los resultados del último Sorteo Zodiaco