Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco Especial No. 1747 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, este domingo 31 de mayo del 2026 desde las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 31 de mayo
PREMIOS POR TERMINACIÓN
En los sorteo Zodiaco Especial se entrega un total de 1,199 premios por terminaciones.
• 11 premios de 100 mil pesos si la terminación de los 4 números coinciden con los del premio mayor con diferente signo zodiacal.
• 108 premios de 10 mil pesos si terminación de los 3 últimos números al premio mayor sin importar el signo zodiacal.
• 1,080 premios de 5 mil pesos por la terminación de los 2 últimos números iguales al premio mayor sin importar el signo zodiacal.
• En la lista de premios puedes identificar los premios por terminación con la letra “t”.
REINTEGROS
El Sorteo Zodiaco Especial entrega un total de 20,799 reintegros de la siguiente manera:
• 10, 800 a los números que terminen con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados
• 9,999 a los cachitos del mismo signo del premio mayor.
¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON EL SORTEO ZODIACO ESPECIAL?
En el sorteo Zodiaco Especial 1 de cada 5 gana.
• Si adquiriste una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 MILLONES DE PESOS.
• Si adquiriste un cachito del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar hasta 550 MIL PESOS.
¿CUÁL ES EL COSTO?
• Costo por de la serie o entero: 700 pesos.
• Costo por fracción o cachito: 35 pesos.
Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1747 del Zodiaco Especial y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
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