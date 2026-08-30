Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 20 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 400 pesos.
El Sorteo Zodiaco No. 1759 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 30 de agosto del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
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Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 30 de agosto
- ¿CÓMO SE JUEGA AL SORTEO ZODIACO?
Para jugar al Sorteo Zodiaco hay que elegir los boletos que haya disponibles con combinaciones pre impresas del 0000 al 60,000.
¿DEBO PAGAR IMPUESTOS POR MIS PREMIOS?
Los premios de la lotería en México llevan un impuesto Federal del 1%, y un impuesto Estatal que varía según el estado en el que se encuentre.
¿CÓMO SE JUEGA?
Cada billete tiene un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Para ganar el premio mayor, se deben acertar ambos: el número y el signo. También se entregan numerosos premios secundarios por combinaciones parciales, aproximaciones o coincidencias con el signo. ¡Las posibilidades son muchas!
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
El Sorteo Zodiaco 1759 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo 30 de agosto desde las 20:00 horas de México.
¿QUÉ DÍAS SE REALIZA EL SORTEO?
El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo todos los domingos desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).
¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
• El premio mayor de este sorteo asciende a 7 millones de pesos en 1 Serie.
• 600 son premios directos y se encontrarán visibles en las Lista de Premios.
• 22,022 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.
¿CUÁNTO PUEDO LOGRAR GANAR?
• Si adquiriste un Cachito del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $20, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).
• Si adquiriste una Serie del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $400, puedes ganar el monto total de una serie, es decir, hasta $7,000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos)
¿CUÁL ES EL COSTO?
• Costo por de la serie o entero: 400 pesos.
• Costo por fracción o cachito: 20 pesos.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1759 y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1759 y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
• Revisa aquí los resultados del último Sorteo Zodiaco