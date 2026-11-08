Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco No. 1767 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 8 de noviembre del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 8 de noviembre
- ¿CÓMO SE JUEGA?
Cada billete tiene un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Para ganar el premio mayor, se deben acertar ambos: el número y el signo. También se entregan numerosos premios secundarios por combinaciones parciales, aproximaciones o coincidencias con el signo. ¡Las posibilidades son muchas!
- ¿QUÉ ES EL SORTEO ZODIACO?
El Sorteo Zodiaco es una de las apuestas más originales de la Lotería Nacional de México. Combina la emoción del azar con los doce signos zodiacales, dándole un toque místico que lo hace único. Cada semana, este sorteo reparte millones de pesos y hace que muchos se pregunten si los astros están de su lado.
- ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
- El Sorteo Zodiaco 1767 se llevará a cabo este domingo 8 de noviembre de 2026, a partir de las 20:00 horas de México, bajo la organización de la Lotería Nacional.
- ¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
- • El premio mayor asciende a 7 millones de pesos en una serie.
- • La emisión contempla una bolsa acumulada de 24 millones 42 mil 600 pesos.
- • También se entregarán premios de acuerdo con las combinaciones, terminaciones, signos zodiacales y reintegros establecidos por la Lotería Nacional.
- ¿CUÁNTO PUEDO GANAR?
- • Si adquiriste un cachito, puedes obtener la parte proporcional del premio correspondiente a tu número.
- • En caso de que tu número resulte ganador del premio mayor, el monto que recibas dependerá de la fracción o participación adquirida.
- ¿CUÁL ES EL COSTO?
- • El precio por fracción o cachito es de 20 pesos.
- • El sorteo cuenta con 120 mil números y una sola serie.
- ¿CÓMO FUNCIONA EL SORTEO ZODIACO?
- El Sorteo Zodiaco combina los números participantes con los 12 signos del zodiaco. Además del premio mayor, existen categorías de premios por terminaciones y reintegros, por lo que un boleto puede resultar premiado de distintas maneras.
- ¿DÓNDE PUEDO REVISAR LOS RESULTADOS?
- Una vez realizado el sorteo, podrás consultar la lista oficial de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1767 y verificar si tu boleto obtuvo alguno de los premios.
- Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1767 , correspondiente a este domingo 8 de noviembre de 2026, y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
- • Revisa aquí los resultados del último Sorteo Zodiaco.