Por Redacción EC

Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.

El No. 1764 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 11 de octubre del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio

  • Temblor en México: reporte de los últimos sismos, según el SSN
  • Horóscopo del domingo 11 de octubre: pronósticos en el amor, trabajo y negocios

Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 11 de octubre

22:02
  • ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?

El Sorteo Zodiaco 1764 se llevará a cabo este domingo 11 de octubre de 2026, a partir de las 20:00 horas de México, bajo la organización de la Lotería Nacional.

22:02
  • ¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?

• El premio mayor asciende a 7 millones de pesos en una serie.

• La emisión contempla una bolsa acumulada de 24 millones 42 mil 600 pesos.

• También se entregarán premios de acuerdo con las combinaciones, terminaciones, signos zodiacales y reintegros establecidos por la Lotería Nacional.

22:01
  • ¿CUÁNTO PUEDO GANAR?

• Si adquiriste un cachito, puedes obtener la parte proporcional del premio correspondiente a tu número.

• En caso de que tu número resulte ganador del premio mayor, el monto que recibas dependerá de la fracción o participación adquirida.

22:01
  • ¿CUÁL ES EL COSTO?

• El precio por fracción o cachito es de 20 pesos.

• El sorteo cuenta con 120 mil números y una sola serie.

22:01
  • ¿CÓMO FUNCIONA EL SORTEO ZODIACO?

El Sorteo Zodiaco combina los números participantes con los 12 signos del zodiaco. Además del premio mayor, existen categorías de premios por terminaciones y reintegros, por lo que un boleto puede resultar premiado de distintas maneras.

22:01
  • ¿DÓNDE PUEDO REVISAR LOS RESULTADOS?

Una vez realizado el sorteo, podrás consultar la lista oficial de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1763 y verificar si tu boleto obtuvo alguno de los premios.

22:01

Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1764, correspondiente a este domingo 11 de octubre de 2026, y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.

Revisa aquí los resultados del último Sorteo Zodiaco.