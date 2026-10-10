Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco No. 1764 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 11 de octubre del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
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Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 11 de octubre
- ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
El Sorteo Zodiaco 1764 se llevará a cabo este domingo 11 de octubre de 2026, a partir de las 20:00 horas de México, bajo la organización de la Lotería Nacional.
- ¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?
• El premio mayor asciende a 7 millones de pesos en una serie.
• La emisión contempla una bolsa acumulada de 24 millones 42 mil 600 pesos.
• También se entregarán premios de acuerdo con las combinaciones, terminaciones, signos zodiacales y reintegros establecidos por la Lotería Nacional.
- ¿CUÁNTO PUEDO GANAR?
• Si adquiriste un cachito, puedes obtener la parte proporcional del premio correspondiente a tu número.
• En caso de que tu número resulte ganador del premio mayor, el monto que recibas dependerá de la fracción o participación adquirida.
- ¿CUÁL ES EL COSTO?
• El precio por fracción o cachito es de 20 pesos.
• El sorteo cuenta con 120 mil números y una sola serie.
- ¿CÓMO FUNCIONA EL SORTEO ZODIACO?
El Sorteo Zodiaco combina los números participantes con los 12 signos del zodiaco. Además del premio mayor, existen categorías de premios por terminaciones y reintegros, por lo que un boleto puede resultar premiado de distintas maneras.
- ¿DÓNDE PUEDO REVISAR LOS RESULTADOS?
Una vez realizado el sorteo, podrás consultar la lista oficial de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1763 y verificar si tu boleto obtuvo alguno de los premios.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1764, correspondiente a este domingo 11 de octubre de 2026, y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1764, correspondiente a este domingo 11 de octubre de 2026, y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
• Revisa aquí los resultados del último Sorteo Zodiaco.