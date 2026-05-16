Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 20 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 400 pesos.
El Sorteo Zodiaco No. 1745 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, este domingo 17 de marodel 2026 desde las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 17 de mayo
- ¿Cuándo y dónde se realizará el sorteo?
El Sorteo Zodiaco N°1745 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo 17 de mayo desde las 20:00 horas de México.
- ¿Qué días se realiza el sorteo?
El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo todos los domingos desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).
- ¿Cuántos premios ofrece?
• El premio mayor de este sorteo asciende a 7 millones de pesos en 1 Serie.
• 600 son premios directos y se encontrarán visibles en las Lista de Premios.
• 22,022 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.
- ¿Cuánto puedo lograr ganar?
- • Si adquiriste un Cachito del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $20, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).
- • Si adquiriste una Serie del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $400, puedes ganar el monto total de una serie, es decir, hasta $7,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).
- ¿Cuál es el costo?
• Costo por de la serie o entero: 400 pesos
• Costo por fracción o cachito: 20 pesos
Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1745 del Sorteo Zodiaco y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1745 del Sorteo Zodiaco y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
Resultados del último Sorteo Superior