Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 20 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 400 pesos.

El No. 1745 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, este domingo 17 de marodel 2026 desde las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio

Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 17 de mayo

19:39
  • ¿Cuándo y dónde se realizará el sorteo?

El Sorteo Zodiaco N°1745 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo 17 de mayo desde las 20:00 horas de México.

19:39
  • ¿Qué días se realiza el sorteo?

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo todos los domingos desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).

19:39
  • ¿Cuántos premios ofrece?

• El premio mayor de este sorteo asciende a 7 millones de pesos en 1 Serie.

• 600 son premios directos y se encontrarán visibles en las Lista de Premios.

• 22,022 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.

19:39
  • ¿Cuánto puedo lograr ganar?
  • • Si adquiriste un Cachito del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $20, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).
  • • Si adquiriste una Serie del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $400, puedes ganar el monto total de una serie, es decir, hasta $7,000,000.00 mxn. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).

19:39
  • ¿Cuál es el costo?

• Costo por de la serie o entero: 400 pesos

• Costo por fracción o cachito: 20 pesos

19:39

Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1745 del Sorteo Zodiaco y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.

Resultados del último Sorteo Superior