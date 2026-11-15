Por Redacción EC

Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.

El No. 1765 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 15 de noviembre del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio

Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 11 de octubre

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  • ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?

  • El Sorteo Zodiaco 1765 se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre de 2026, a partir de las 20:00 horas de México, bajo la organización de la Lotería Nacional.

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  • ¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?

  • • El premio mayor asciende a 7 millones de pesos en una serie.
  • • La emisión contempla una bolsa acumulada de 24 millones 42 mil 600 pesos.
  • • También se entregarán premios de acuerdo con las combinaciones, terminaciones, signos zodiacales y reintegros establecidos por la Lotería Nacional.

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  • ¿CUÁNTO PUEDO GANAR?

• Si adquiriste un cachito, puedes obtener la parte proporcional del premio correspondiente a tu número.

• En caso de que tu número resulte ganador del premio mayor, el monto que recibas dependerá de la fracción o participación adquirida.

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  • ¿CUÁL ES EL COSTO?

• El precio por fracción o cachito es de 20 pesos.

• El sorteo cuenta con 120 mil números y una sola serie.

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  • ¿CÓMO FUNCIONA EL SORTEO ZODIACO?

  • El Sorteo Zodiaco combina los números participantes con los 12 signos del zodiaco. Además del premio mayor, existen categorías de premios por terminaciones y reintegros, por lo que un boleto puede resultar premiado de distintas maneras.

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  • ¿DÓNDE PUEDO REVISAR LOS RESULTADOS?

  • Una vez realizado el sorteo, podrás consultar la lista oficial de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1763 y verificar si tu boleto obtuvo alguno de los premios.

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Revisa aquí los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1765, correspondiente a este domingo 11 de octubre de 2026, y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.

Revisa aquí los resultados del último Sorteo Zodiaco.

Merlín IA

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