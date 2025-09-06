Redacción EC
Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.

El No. 1718 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 31 de agosto del 2025 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio

Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 7 de septiembre

¿CÓMO SE JUEGA AL SORTEO ZODIACO?

Para jugar al Sorteo Zodiaco hay que elegir los boletos que haya disponibles con combinaciones pre impresas del 0000 al 60,000.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?

El Sorteo Zodiaco 1718 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo 7 de septiembre desde las 20:00 horas de México.

¿QUÉ DÍAS SE REALIZA EL SORTEO?

El  Sorteo Zodiaco se lleva a cabo todos los domingos desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).

¿CUÁNTOS PREMIOS OFRECE?

• El premio mayor de este sorteo asciende a 7 millones de pesos en 1 Serie.

• 600 son premios directos y se encontrarán visibles en las Lista de Premios.

• 22,022 son reintegros y se encontrarán marcados en la parte inferior derecha de las Listas de Premios.

¿CUÁNTO PUEDO LOGRAR GANAR?

•  Si adquiriste un Cachito del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $20, puedes ganar sólo una vigésima parte del premio, por lo que el monto máximo a ganar es de $350,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).

•  Si adquiriste una Serie del Sorteo Zodiaco cuyo costo es de $400, puedes ganar el monto total de una serie, es decir, hasta $7,000,000.00. (considerando que tu número es el ganador del premio mayor de 7 millones de pesos).

¿CUÁL ES EL COSTO?

• Costo por de la serie o entero:  400 pesos.

• Costo por fracción o cachito:  20 pesos.

Revisa aquí los números ganadores del  Sorteo Zodiaco 1718 y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.

•  Revisa aquí los resultados del último Sorteo Zodiaco

