Este sorteo otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco No. 1718 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 31 de agosto del 2025 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
¿CÓMO SE JUEGA AL SORTEO ZODIACO?
Para jugar al Sorteo Zodiaco hay que elegir los boletos que haya disponibles con combinaciones pre impresas del 0000 al 60,000.