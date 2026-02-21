Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1735: conoce los números y premios del domingo 22 de febrero

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco Especial No. 1735 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 22 de febrero de 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio.
Resultados del Sorteo Zodiaco del domingo 22 de febrero de 2026
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
El Sorteo Zodiaco Especial 1735 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo 22 de enero de 2026 desde las 20:00 horas de México.
¿QUÉ DÍAS SE REALIZA EL SORTEO?
El Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).
CONOCE LOS TIPOS DE PREMIOS QUE SE ENTREGAN
PREMIOS DIRECTOS
Son los números que cantan los niños gritones durante la celebración del sorteo.
• En el Sorteo Zodiaco Especial se entregan 600 premios directos
• Mismos que se reparten de la siguiente manera: premios por cada serie.
PREMIOS POR APROXIMACIÓN
En los sorteos de Zodiaco Especial se entrega en total 24 aproximaciones de siguiente manera:
• 2 premios de 100 mil pesos a los números, inmediato anterior e inmediato posterior a los del signo y numero del premio mayor.
PREMIOS POR TERMINACIÓN
En los sorteo Zodiaco Especial se entrega un total de 1,199 premios por terminaciones.
• 11 premios de 100 mil pesos si la terminación de los 4 números coinciden con los del premio mayor con diferente signo zodiacal.
• 108 premios de 10 mil pesos si terminación de los 3 últimos números al premio mayor sin importar el signo zodiacal.
• 1,080 premios de 5 mil pesos por la terminación de los 2 últimos números iguales al premio mayor sin importar el signo zodiacal.
• En la lista de premios puedes identificar los premios por terminación con la letra “t”
REINTEGROS
El Sorteo Zodiaco Especial entrega un total de 20,799 reintegros de la siguiente manera:
• 10, 800 a los números que terminen con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados
• 9,999 a los cachitos del mismo signo del premio mayor
¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON EL SORTEO ZODIACO ESPECIAL?
En el sorteo Zodiaco Especial 1 de cada 5 gana.
• Si adquiriste una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 MILLONES DE PESOS.
• Si adquiriste un cachito del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar hasta 550 MIL PESOS.
¿CUÁL ES EL COSTO?
• Costo por de la serie o entero: 700 pesos.
• Costo por fracción o cachito: 35 pesos.
Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1735 del Zodiaco Especial y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
