Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco Especial No. 1750 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, este domingo 28 de junio del 2026 desde las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio
Resultados del Sorteo Zodiaco Especial del domingo 28 de junio
- ¿CÓMO SE JUEGA?
Cada billete tiene un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Para ganar el premio mayor, se deben acertar ambos: el número y el signo. También se entregan numerosos premios secundarios por combinaciones parciales, aproximaciones o coincidencias con el signo. ¡Las posibilidades son muchas!
- PREMIOS POR TERMINACIÓN
En los sorteo Zodiaco Especial se entrega un total de 1,199 premios por terminaciones.
• 11 premios de 100 mil pesos si la terminación de los 4 números coinciden con los del premio mayor con diferente signo zodiacal.
• 108 premios de 10 mil pesos si terminación de los 3 últimos números al premio mayor sin importar el signo zodiacal.
• 1,080 premios de 5 mil pesos por la terminación de los 2 últimos números iguales al premio mayor sin importar el signo zodiacal.
• En la lista de premios puedes identificar los premios por terminación con la letra “t”.
- REINTEGROS
El Sorteo Zodiaco Especial entrega un total de 20,799 reintegros de la siguiente manera:
• 10, 800 a los números que terminen con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados
• 9,999 a los cachitos del mismo signo del premio mayor.
- ¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON EL SORTEO ZODIACO ESPECIAL?
En el sorteo Zodiaco Especial 1 de cada 5 gana.
• Si adquiriste una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 MILLONES DE PESOS.
• Si adquiriste un cachito del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar hasta 550 MIL PESOS.
- ¿CUÁL ES EL COSTO?
• Costo por de la serie o entero: 700 pesos.
• Costo por fracción o cachito: 35 pesos.
Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1750 del Zodiaco Especial y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
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