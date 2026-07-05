Los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una ronda inédita debido a la ampliación del torneo a 48 equipos, llegaron a su desenlace. Para llegar a esta etapa, las selecciones superaron un exigente recorrido en la fase de grupos. A lo largo de esta instancia se han disputado encuentros de gran intensidad y resultados memorables que ya forman parte de la historia del campeonato. Ahora empiezan a jugar los 16 equipos que avanzarán a los octavos de final, donde la competencia será aún más exigente. Cada partido representará un nuevo desafío en la lucha por ingresar al grupo de los ocho mejores del torneo y continuar el camino hacia el máximo objetivo: conquistar la Copa del Mundo y alcanzar la gloria futbolística. De las cuales cuatro equipos sudamericanos estarán presentes: Paraguay, Colombia, Argentina y Brasil.

Estas son las 16 selecciones que pasaron a los octavos de final y que disputarán partidos de infarto

Tras completarse la ronda de dieciseisavos, quedaron definidos los 16 equipos que disputarán los octavos de final del Mundial 2026. Europa será el continente con mayor representación gracias a las clasificaciones de Francia, España, Inglaterra, Noruega, Portugal, Bélgica y Suiza. Sudamérica, por su parte, buscará mantener su protagonismo con Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, mientras que Norteamérica contará con la presencia de sus tres anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México. África también dirá presente con Marruecos y Egipto, que intentarán seguir sorprendiendo en el torneo. Con este panorama, los octavos de final prometen enfrentamientos de alto voltaje entre algunas de las selecciones más competitivas del campeonato. Luego de una ronda de dieciseisavos marcada por partidos intensos, remontadas y resultados inesperados, la expectativa crece de cara a una fase en la que cada encuentro será decisivo. El margen de error es mínimo y solo los mejores seguirán en carrera por el anhelado título mundial.

Estos son los partidos que se vienen en las siguientes fechas para no perderse ni un solo minuto de juego en disputa

La jornada de octavos de final se abrirá este sábado 4 de julio con dos encuentros que prometen grandes emociones y que podrían marcar el rumbo de varias selecciones que aspiran a seguir haciendo historia en el Mundial 2026. El primer compromiso se jugará desde las 12:00 p. m. en el Estadio Houston, donde Canadá, uno de los países anfitriones, buscará aprovechar su condición de local frente a Marruecos. Sin embargo, el conjunto africano llega fortalecido tras protagonizar una de las sorpresas del torneo al eliminar a Países Bajos en los dieciseisavos de final. Más tarde, a partir de las 4:00 p. m., el Estadio Filadelfia será escenario del atractivo duelo entre Francia y la revelación Paraguay, dirigida por Gustavo Peralta. La selección guaraní accedió a esta instancia luego de dejar fuera a Alemania en una histórica clasificación, mientras que el cuadro francés avanzó tras superar a Suecia y mantiene intacto su objetivo de alcanzar una tercera final mundialista consecutiva.

Los partidos más esperados se jugarán el 6 y 7 de julio en la que estará el vigente campeón: Argentina

El domingo 5 de julio continuará la acción con dos enfrentamientos de alto nivel. A las 3:00 p. m., el Estadio Nueva York-Nueva Jersey albergará el choque entre Brasil y Noruega, dos selecciones que buscarán asegurar su clasificación a los cuartos de final. Más tarde, desde las 7:00 p. m., el Estadio Azteca será escenario del duelo entre México e Inglaterra. El conjunto mexicano, que volverá a jugar como local, intentará protagonizar otra gran sorpresa del torneo al enfrentar al equipo liderado por Harry Kane y mantener vivo el sueño de avanzar entre los ocho mejores.

La intensidad no disminuirá el lunes 6 de julio. A las 2:00 p. m., el Estadio Dallas recibirá uno de los compromisos más esperados de los octavos de final: el clásico ibérico entre España y Portugal, un duelo que promete emociones de principio a fin y en el que todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo. Horas después, a las 7:00 p. m., Estados Unidos buscará aprovechar su condición de anfitrión cuando enfrente a Bélgica en el Estadio Seattle, con el objetivo de mantenerse en carrera por el título.

La programación concluirá el martes 7 de julio con otros dos encuentros decisivos. Suiza, que avanzó con autoridad tras superar a Argelia, tendrá una exigente prueba frente a Colombia, selección que llega fortalecida luego de eliminar a Ghana. En el otro compromiso, Argentina buscará seguir defendiendo su candidatura al título cuando se mida con Egipto. La Albiceleste sufrió más de lo esperado en la ronda anterior, ya que necesitó del tiempo suplementario para imponerse por 3-2 a Cabo Verde, por lo que ahora intentará mostrar una versión más sólida para sellar su pase a los cuartos de final.

¿Cuáles son los partidos más durísimos que se vienen que los analistas deportivos vienen comentando?

Los octavos de final del Mundial 2026 prometen emociones de principio a fin, con enfrentamientos en los que cualquier resultado es posible. A estas alturas del torneo no existen favoritos absolutos, ya que el éxito dependerá del funcionamiento colectivo, la fortaleza mental y la capacidad de responder en los momentos decisivos. Canadá y Marruecos abrirán una llave que se perfila muy equilibrada, aunque los africanos llegan con el impulso de haber vuelto a sorprender en una Copa del Mundo. Francia, una de las principales candidatas al título, tendrá un duro examen frente a Paraguay, que se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato tras regresar a un Mundial luego de tres ediciones de ausencia. Brasil y Noruega protagonizarán otro de los duelos más atractivos, con figuras de talla mundial como Vinícius Júnior y Erling Haaland liderando a sus respectivas selecciones.

La expectativa también será máxima en el enfrentamiento entre México e Inglaterra, donde el conjunto azteca buscará hacer valer su localía ante una selección inglesa repleta de talento. Sin embargo, el partido que acapara la mayor atención será el clásico ibérico entre Portugal y España, un choque que podría representar la última actuación mundialista de Cristiano Ronaldo. En los otros cruces, Argentina parte con cierta ventaja frente a Egipto, aunque el desgaste sufrido en la agónica clasificación ante Cabo Verde podría pasarle factura. Colombia, por su parte, afrontará un exigente desafío ante Suiza, una selección reconocida por su fortaleza defensiva, por lo que los cafeteros deberán mostrar toda su eficacia ofensiva para asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo.

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