Por Redacción EC

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una ronda inédita debido a la ampliación del torneo a 48 equipos, llegaron a su desenlace. Para llegar a esta etapa, las selecciones superaron un exigente recorrido en la fase de grupos. A lo largo de esta instancia se han disputado encuentros de gran intensidad y resultados memorables que ya forman parte de la historia del campeonato. Ahora empiezan a jugar los 16 equipos que avanzarán a los octavos de final, donde la competencia será aún más exigente. Cada partido representará un nuevo desafío en la lucha por ingresar al grupo de los ocho mejores del torneo y continuar el camino hacia el máximo objetivo: conquistar la Copa del Mundo y alcanzar la gloria futbolística. De las cuales cuatro equipos sudamericanos estarán presentes: Paraguay, Colombia, Argentina y Brasil.