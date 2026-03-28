Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.

El No. 1740 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, este domingo 29 de marzo del 2026 desde las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio

Resultados del Sorteo Zodiaco Especial del domingo 29 de marzo

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CONOCE LOS TIPOS DE PREMIOS QUE SE ENTREGAN

PREMIOS DIRECTOS

Son los números que cantan los niños gritones durante la celebración del sorteo.

• En el Sorteo Zodiaco Especial se entregan 600 premios directos

• Mismos que se reparten de la siguiente manera: premios por cada serie.

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PREMIOS POR APROXIMACIÓN

En los sorteos de Zodiaco Especial se entrega en total 24 aproximaciones de siguiente manera:

• 2 premios de 100 mil pesos a los números, inmediato anterior e inmediato posterior a los del signo y numero del premio mayor.

• 2 premios de 100 mil pesos a los números, inmediato anterior e inmediato posterior a los del signo y numero del premio mayor.

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PREMIOS POR TERMINACIÓN

En los sorteo Zodiaco Especial se entrega un total de 1,199 premios por terminaciones.

• 11 premios de 100 mil pesos si la terminación de los 4 números coinciden con los del premio mayor con diferente signo zodiacal.

• 108 premios de 10 mil pesos si terminación de los 3 últimos números al premio mayor sin importar el signo zodiacal.

• 1,080 premios de 5 mil pesos por la terminación de los 2 últimos números iguales al premio mayor sin importar el signo zodiacal.

• En la lista de premios puedes identificar los premios por terminación con la letra “t”.

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REINTEGROS

El Sorteo Zodiaco Especial entrega un total de 20,799 reintegros de la siguiente manera:

• 10, 800 a los números que terminen con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados

• 9,999 a los cachitos del mismo signo del premio mayor.

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¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON EL SORTEO ZODIACO ESPECIAL?

En el sorteo Zodiaco Especial 1 de cada 5 gana.

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• Si adquiriste una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 MILLONES DE PESOS.

• Si adquiriste un cachito del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar hasta 550 MIL PESOS.

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¿CUÁL ES EL COSTO?

• Costo por de la serie o entero: 700 pesos.

• Costo por fracción o cachito: 35 pesos.

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Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1740 del Zodiaco Especial y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional. 