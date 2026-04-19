Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.
El Sorteo Zodiaco Especial No. 1742 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 19 de abril del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio.
- Temblor en México: reporte de los últimos sismos, según el SSN
- Horóscopo del domingo 19 de abril: pronósticos en el amor, trabajo y negocios
Resultados del Sorteo Zodiaco Especial del domingo 19 de abril
- Sigue aquí en vivo los resultados del Sorteo Zodiaco Especial 1742, que tiene un premio mayor de 11 millones de pesos.
- ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ EL SORTEO?
- El Sorteo Zodiaco Especial 1742 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional el domingo 19 de abril desde las 20:00 horas de México.
- ¿QUÉ DÍAS SE REALIZA EL SORTEO?
- El Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes desde las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).
- CONOCE LOS TIPOS DE PREMIOS QUE SE ENTREGAN
- PREMIOS DIRECTOS
- Son los números que cantan los niños gritones durante la celebración del sorteo.
- • En el Sorteo Zodiaco Especial se entregan 600 premios directos
- • Mismos que se reparten de la siguiente manera: premios por cada serie.
- PREMIOS POR APROXIMACIÓN
- En los sorteos de Zodiaco Especial se entrega en total 24 aproximaciones de siguiente manera:
- • 2 premios de 100 mil pesos a los números, inmediato anterior e inmediato posterior a los del signo y numero del premio mayor.
- PREMIOS POR TERMINACIÓN
- En los sorteo Zodiaco Especial se entrega un total de 1,199 premios por terminaciones.
- • 11 premios de 100 mil pesos si la terminación de los 4 números coinciden con los del premio mayor con diferente signo zodiacal.
- • 108 premios de 10 mil pesos si terminación de los 3 últimos números al premio mayor sin importar el signo zodiacal.
- • 1,080 premios de 5 mil pesos por la terminación de los 2 últimos números iguales al premio mayor sin importar el signo zodiacal.
- • En la lista de premios puedes identificar los premios por terminación con la letra “t”.
- REINTEGROS
- El Sorteo Zodiaco Especial entrega un total de 20,799 reintegros de la siguiente manera:
- • 10, 800 a los números que terminen con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados
- • 9,999 a los cachitos del mismo signo del premio mayor.
- ¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON EL SORTEO ZODIACO ESPECIAL?
- En el sorteo Zodiaco Especial 1 de cada 5 gana.
- • Si adquiriste una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 MILLONES DE PESOS.
- • Si adquiriste un cachito del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar hasta 550 MIL PESOS.
- ¿CUÁL ES EL COSTO?
- • Costo por de la serie o entero: 700 pesos.
- • Costo por fracción o cachito: 35 pesos.
Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1742 del Zodiaco Especial y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.
Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1742 del Zodiaco Especial y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.