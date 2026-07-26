Por Redacción EC

Este sorteo otorga un premio mayor por 11 millones de pesos. El costo de la fracción o cachito es de 35 pesos; mientras que el costo de la serie o entero es de 700 pesos.

El Especial No. 1754 se llevará a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional el domingo 26 de abril del 2026 en punto de las 20:00 horas. Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo, a través de nuestro canal oficial de YouTube. Sigue la transmisión del sorteo mediante El Comercio.

Resultados del Sorteo Zodiaco Especial del domingo 26 de abril

03:27
  • ¿CUÁNTO PUEDO GANAR CON EL SORTEO ZODIACO ESPECIAL?

  • En el sorteo Zodiaco Especial 1 de cada 5 gana.
03:27
  • • Si adquiriste una serie del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar el monto total del premio mayor de 11 MILLONES DE PESOS.

  • • Si adquiriste un cachito del Sorteo Zodiaco Especial puedes ganar hasta 550 MIL PESOS.
03:26
  • ¿CUÁL ES EL COSTO?

  • • Costo por de la serie o entero: 700 pesos.

  • • Costo por fracción o cachito: 35 pesos.
03:25

Revisa aquí los números ganadores del sorteo 1754 del Zodiaco Especial y descubre si eres uno de los afortunados premiados de la Lotería Nacional.