Este domingo, 9 de abril, fin de la Semana Santa , si no se anuncian otros cambios, el Papa Francisco tiene previsto celebrar la misa del Domingo de Resurrección en la plaza de San Pedro, donde pronunciará su mensaje de Pascua e impartirá la bendición Urbi et Orbi. Revisa la hora y dónde ver al Papa Francisco y su Urbi et Orbi desde el Vaticano.

VIDEO RECOMENDADO El papa Francisco instó hoy a la comunidad internacional a "un compromiso común para superar los retrasos".