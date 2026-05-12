Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Argentina ya tiene hoja de ruta para el Mundial 2026. El campeón del mundo hará base en Texas y Kansas para disputar sus primeros tres partidos. Revisa el cronograma completo y las sedes confirmadas aquí. (Foto: AFA)
Argentina ya tiene hoja de ruta para el Mundial 2026. El campeón del mundo hará base en Texas y Kansas para disputar sus primeros tres partidos. Revisa el cronograma completo y las sedes confirmadas aquí. (Foto: AFA)
Por Paolo Valdivia

La fiebre mundialista ha vuelto a estallar. Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, la atención del planeta fútbol se centra en el vigente campeón. La Selección Argentina, liderada por la mística de sus tres estrellas, ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos para defender su corona en tierras norteamericanas. Este torneo, que marca un hito por ser el primero con 48 selecciones y tres sedes anfitrionas (Estados Unidos, México y Canadá), presenta un desafío logístico y deportivo sin precedentes. Para los dirigidos por Lionel Scaloni, la hoja de ruta está trazada en el Grupo J, donde tendrán que ratificar su jerarquía ante rivales de tres continentes distintos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.