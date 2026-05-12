La fiebre mundialista ha vuelto a estallar. Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, la atención del planeta fútbol se centra en el vigente campeón. La Selección Argentina, liderada por la mística de sus tres estrellas, ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos para defender su corona en tierras norteamericanas. Este torneo, que marca un hito por ser el primero con 48 selecciones y tres sedes anfitrionas (Estados Unidos, México y Canadá), presenta un desafío logístico y deportivo sin precedentes. Para los dirigidos por Lionel Scaloni, la hoja de ruta está trazada en el Grupo J, donde tendrán que ratificar su jerarquía ante rivales de tres continentes distintos.

Calendario confirmado: ¿Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026?

El debut de la Albiceleste es uno de los eventos más esperados del calendario deportivo del año. Argentina iniciará su participación a mediados de junio, concentrando su actividad principalmente en el centro de los Estados Unidos. Esto supone una ventaja relativa en términos de traslados, evitando los agotadores viajes transcontinentales entre las distintas sedes del certamen.

El cronograma oficial de la fase de grupos para Argentina queda definido de la siguiente manera:

Argentina vs. Argelia: Martes 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead, Kansas City. Argentina vs. Austria: Lunes 22 de junio en el AT&T Stadium, Arlington (Dallas). Argentina vs. Jordania: Sábado 27 de junio en el AT&T Stadium, Arlington (Dallas).

Es importante resaltar que el horario de los encuentros ha sido ajustado para favorecer tanto a la audiencia local como al mercado europeo y sudamericano, asegurando picos de rating globales.

Sedes y estadios: El camino de Argentina en EE.UU.

A diferencia de otras selecciones que rotarán por los tres países anfitriones, Argentina disputará sus primeros tres encuentros íntegramente en territorio estadounidense. El estadio de Kansas City recibirá el estreno mundialista, un recinto conocido por su atmósfera vibrante.

Sin embargo, el punto neurálgico para el equipo será el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Este estadio, hogar de los Dallas Cowboys, es una de las joyas arquitectónicas del torneo y contará con tecnología de última generación para el confort de los jugadores y aficionados. Al jugar dos partidos consecutivos en este recinto, el cuerpo técnico podrá establecer una base de operaciones más estable, reduciendo el desgaste físico de la plantilla.

Quiénes son los rivales de Argentina en el Grupo J

A simple vista, el sorteo parece haber sido benévolo con el campeón del mundo, pero el fútbol moderno no permite excesos de confianza. Argelia representa la potencia física y la técnica del fútbol africano, un rival que suele complicar con transiciones rápidas.

Por otro lado, Austria es el rival europeo que promete mayor orden táctico y presión alta, características propias de la escuela de la UEFA que siempre exigen el máximo nivel de concentración. Finalmente, Jordania aparece como el equipo con menos historia mundialista del grupo, pero su disciplina defensiva será un muro que Argentina deberá derribar con paciencia y creatividad.

Preparación previa y el amistoso contra Honduras

Antes de aterrizar en la concentración oficial de la FIFA, la selección tiene previsto un último ensayo general. El sábado 6 de junio, Argentina se enfrentará a Honduras en un partido amistoso que servirá para pulir los últimos detalles tácticos y evaluar el estado físico de los convocados.

Este encuentro es clave para los jugadores que pelean por un lugar en el once titular, ya que Scaloni suele utilizar estos compromisos para probar variantes en el sistema de juego, pasando del clásico 4-3-3 a esquemas más flexibles según la necesidad del partido.

¿Qué esperar de Argentina en la defensa del título?

La gran incógnita para este 2026 es el recambio generacional. Mientras figuras consagradas aportan la experiencia necesaria para manejar la presión de un Mundial, las nuevas joyas del fútbol argentino ya han ganado protagonismo en las ligas top de Europa. La combinación de jerarquía y juventud será la clave para superar la fase de grupos y avanzar a la nueva ronda de 32 equipos.

La meta es clara: terminar como líderes del Grupo J para asegurar un cruce, en teoría, más accesible en las fases eliminatorias y mantener vivo el sueño del tetracampeonato. La Scaloneta ya está lista; ahora solo queda esperar a que el balón comience a rodar el próximo 16 de junio.