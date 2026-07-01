El fútbol no solo se vive en las canchas, también se juega en las palabras y en el corazón de la afición. Durante la Copa del Mundo 2026, una frase se convirtió en el mantra de millones de mexicanos: “¿Y si sí?”.

Aunque este lema se consolidó como el grito de guerra de la Selección Mexicana en el torneo más importante del planeta, su verdadero origen no fue en el Tricolor, sino en el fútbol local. Aquí te contamos la historia de cómo un cuestionamiento se transformó en pura ilusión nacional.

El verdadero origen de “¿Y si sí?”

A pesar de que la frase alcanzó su pico de popularidad global durante la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, la realidad es que nació meses antes, en plena liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El responsable de sembrar esta semilla de optimismo fue Efraín Juárez, quien en ese momento se desempeñaba como director técnico de los Pumas de la UNAM. Durante una entrevista previa a la fase final, al ser cuestionado de forma escéptica sobre las verdaderas posibilidades de su equipo para levantar la copa, Juárez respondió de manera contundente:

“¿Y si sí? ¿Y si Pumas sí es campeón?”

@tudnoficial 🥹 ¿Y si sí? ¿Y si hoy es el día donde por fin llega la octava? 🐾🏆 ♬ sonido original - TUDN

La declaración no tardó en resonar con fuerza. Los seguidores universitarios la adoptaron de inmediato como un estandarte de resistencia y fe ante los pronósticos que no los favorecían. Aunque al final el conjunto auriazul no logró coronarse y se quedó con el subcampeonato, la frase ya había cobrado vida propia, inmortalizándose como el momento más recordado de aquel torneo.

¿Cómo llegó el lema “¿Y si sí?” a la Selección Mexicana?

La transición de una frase local a un fenómeno nacional ocurrió gracias a una brillante estrategia de comunicación. El salto definitivo se dio cuando la dirección de la Selección Mexicana lanzó el video oficial de la convocatoria para el Mundial 2026.

El clip conectó con las fibras más sensibles de la afición gracias a una combinación perfecta:

Imágenes emotivas del camino de la selección.

del camino de la selección. El fondo musical de la icónica canción “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel.

A partir de ese momento, “¿Y si sí?” dejó de pertenecerle únicamente a los Pumas. Se transformó en el patrimonio emocional de todo un país, un lema de unión y optimismo que acompañó cada minuto, cada gol y cada partido de México en la justa mundialista. Al final del día, el fútbol se trata de eso: de creer contra todo pronóstico.

¿Qué día juega la Selección Mexicana los octavos de final del Mundial?

Tras vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final, el Tri jugará su partido de octavos de final el domingo 5 de julio de 2026 a las 7:00 P.M (Hora de Perú) en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Su rival se define entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.