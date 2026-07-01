El Mundial 2026 ha comenzado a dejar momentos memorables en la cancha, pero lamentablemente también algunas escenas reprochables en las tribunas. Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra el momento exacto en el que una aficionada mexicana le lanza cerveza en la cabeza a dos seguidores ecuatorianos, empañando lo que debería ser una fiesta del fútbol.

El tenso momento ocurrió en el marco del partido entre México y Ecuador durante la ronda de dieciseisavos de final, desatando una ola de críticas en plataformas como X y TikTok.

Ven lo que lea digo... No me molesta haber perdido me molesta el como se comportan?! No tienen tantito de vergüenza acaso? pic.twitter.com/CnBP2N9wKG — ⁹⁵⁹⁷ (@jmjk_st) July 1, 2026

El video viral del México vs Ecuador en el Estadio Banorte

El incidente quedó registrado gracias a la cámara de otro asistente al encuentro celebrado en el Estadio Banorte. En la grabación se observa a dos jóvenes aficionados de Ecuador caminando tranquilamente por uno de los pasillos de las gradas, disfrutando del ambiente mundialista.

De pronto, sin mediar palabra ni provocación alguna, una mujer con la camiseta de la Selección Mexicana aparece por detrás y les vacía un vaso de cerveza directamente en la cabeza.

Aficionada mexicana usa a sus acompañantes como “escudo” tras la agresión

Lo que ha indignado aún más a los internautas no fue solo el desaire, sino la reacción posterior de la agresora. Tras lanzar el líquido, la mujer emprendió la huida a toda prisa por el pasillo del pasillo del estadio.

Aprovechando que las víctimas estaban de espaldas y desconcertadas, la aficionada corrió a refugiarse entre sus propios acompañantes, utilizándolos como un “escudo humano” para evitar que los ecuatorianos pudieran reclamarle o identificarla de inmediato. Sin embargo, no contaba con que todo estaba siendo grabado en alta definición.

“No todos somos así”: Mexicanos se disculpan en redes sociales

Como era de esperarse, el video escaló rápidamente en las tendencias digitales, generando un repudio generalizado. Lejos de justificar el acto por la rivalidad deportiva, la propia afición azteca condenó enérgicamente la actitud de su compatriota.

Cientos de usuarios mexicanos inundaron las secciones de comentarios con mensajes de apoyo a los hinchas ecuatorianos, buscando limpiar la imagen del país como anfitrión:

“ Nah muy mal esa vieja. Aparte cobarde, se esconde ”.

Nah muy mal esa vieja. Aparte cobarde, se esconde “¡ Si se paso! Respeto debería existir entre las personas, al final solo es un maldito partido de futbol.... mañana la vida seguirá igual para todos..." .

Si se paso! Respeto debería existir entre las personas, al final solo es un maldito partido de futbol.... mañana la vida seguirá igual para todos..." “Ojalá las autoridades del estadio la identifiquen y le prohíban la entrada al resto del Mundial”.

Hasta el momento, ni el comité organizador del torneo ni la administración del Estadio Banorte han emitido un comunicado oficial sobre si se tomarán medidas o sanciones en contra de la aficionada implicada.