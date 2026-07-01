Tras difundirse la agresión en el partido México vs Ecuador, varios de usuarios aztecas condenaron el comportamiento de su compatriota y pidieron disculpas a la hinchada rival bajo el lema "no todos somos así". (Foto: Dame Bola X)
Tras difundirse la agresión en el partido México vs Ecuador, varios de usuarios aztecas condenaron el comportamiento de su compatriota y pidieron disculpas a la hinchada rival bajo el lema "no todos somos así". (Foto: Dame Bola X)
Por Paolo Valdivia

El Mundial 2026 ha comenzado a dejar momentos memorables en la cancha, pero lamentablemente también algunas escenas reprochables en las tribunas. Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra el momento exacto en el que una aficionada mexicana le lanza cerveza en la cabeza a dos seguidores ecuatorianos, empañando lo que debería ser una fiesta del fútbol.

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