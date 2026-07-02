El equipo de Teleamazonas, integrado por Gissella Buendía y José Carlos Crespo, fue atacado con proyectiles en pleno enlace en vivo tras la eliminación de la 'Tri'. Las impactantes imágenes ya circulan en redes sociales y encienden las alarmas por la falta de seguridad en el Estadio Azteca. (Foto: Teleamazonas)
El equipo de Teleamazonas, integrado por Gissella Buendía y José Carlos Crespo, fue atacado con proyectiles en pleno enlace en vivo tras la eliminación de la 'Tri'. Las impactantes imágenes ya circulan en redes sociales y encienden las alarmas por la falta de seguridad en el Estadio Azteca. (Foto: Teleamazonas)
Por Paolo Valdivia

El ambiente del Mundial 2026 se vio manchado por la violencia en el Estadio Azteca. Tras el pitazo final del encuentro de dieciseisavos de final donde México venció 2-0 a Ecuador, un lamentable incidente afectó directamente a la prensa internacional. Periodistas ecuatorianos fueron agredidos en vivo mientras realizaban su análisis postpartido, desatando una ola de indignación en redes sociales.

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