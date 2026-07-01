La Selección Mexicana se encuentra en un momento cumbre en la Copa del Mundo 2026. Tras superar una vibrante fase de eliminación directa, el eterno debate sobre la maldición del quinto partido ha vuelto a encender las mesas de análisis y las búsquedas en internet. Pero en este nuevo formato mundialista, la historia se reescribe con una paradoja matemática y una oportunidad de oro para el Tri.

A continuación, te explicamos qué es exactamente este mito futbolístico, cómo ha cambiado con el nuevo formato de la FIFA y las razones por las que México tiene todo a su favor para hacer historia y más después de derrotar a Ecuador por 2 a 0 en los 16avos de final.

¿Qué es la maldición del quinto partido de la Selección Mexicana?

Para entender el peso de este mito, hay que viajar al pasado. La maldición del quinto partido es el término popular con el que se conoce a la incapacidad crónica de la Selección Mexicana para avanzar a los Cuartos de Final en una Copa del Mundo jugada fuera de su territorio.

Mexico's midfielder #25 Roberto Alvarado and Ecuador's midfielder #19 Gonzalo Plata fight for the ball during the 2026 World Cup round of 32 football match between Mexico and Ecuador at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 30, 2026. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP) / ALFREDO ESTRELLA

Entre el Mundial de Estados Unidos 1994 y Rusia 2018, México logró una hazaña agridulce: clasificó de forma consecutiva a los Octavos de Final en siete torneos, pero en todos y cada uno de ellos quedó eliminado en esa instancia (el cuarto partido del torneo). Para el aficionado mexicano, el “quinto partido” se convirtió en el sinónimo de la gloria esquiva y el techo de cristal definitivo del fútbol azteca.

El nuevo formato del Mundial 2026 y la paradoja del quinto juego

Con la expansión a 48 equipos implementada por la FIFA para este Mundial 2026, las matemáticas del torneo cambiaron por completo, generando una situación muy curiosa para el conjunto azteca tras su reciente victoria de 2-0 ante Ecuador en la ronda de Dieciseisavos de Final:

El quinto partido ya es una realidad: En el formato actual, México jugó 3 partidos de fase de grupos y 1 de Dieciseisavos (el cuarto juego). Por lo tanto, el partido de Octavos de Final es, cronológicamente, el quinto partido de la selección en el torneo.

En el formato actual, México jugó 3 partidos de fase de grupos y 1 de Dieciseisavos (el cuarto juego). Por lo tanto, el partido de Octavos de Final es, cronológicamente, el de la selección en el torneo. El nuevo objetivo es el “sexto partido”: Aunque técnicamente la maldición del calendario se rompe al saltar a la cancha en Octavos, el verdadero reto competitivo y el equivalente histórico a los Cuartos de Final obliga a México a ganar este encuentro para acceder, ahora sí, al sexto partido.

¿Cuándo y dónde ver el partido de Octavos de Final de México?

El compromiso que podría sellar el pase histórico del Tri a la ronda de los ocho mejores del mundo se disputará el próximo domingo 5 de julio. La transmisión en vivo para todo el territorio mexicano estará disponible a través de las señales principales de televisión abierta, plataformas de streaming oficiales y canales deportivos de paga en horarios estelares.