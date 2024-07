Song Joong Ki, el actor recordado por su papel protagónico en el K-drama Vincenzo, será padre por segunda vez. El modelo surcoreano espera junto a su esposa, la actriz británica Katy Louise Saunders, a su segundo hijo. Es así que este lunes 8 de julio, HighZium Studio, la agencia representante de Song Joong Ki dio a conocer públicamente que el familia del artista crecerá al convertirse en padre de dos niños.

De la misma manera, News1 anunció el embarazo de la actriz. Se indicó también que Saunders estaría muy enfocada en su familia y embarazo, sobre todo en esta etapa prenatal previa al parto de su segundo hijo. Katy Louise Saunders y Song Joong Ki se conocieron en el 2021 gracias a un amigo en común, tras conocerse mejor se convirtieron en pareja. Sin embargo el anuncio oficial de la relación amorosa, no vendría hasta diciembre del 2022.

Katy Saunders, la actriz británica, que contrajo matrimonio con Song Joong Ki

Posteriormente, Katy Louise Saunders y Song Joong Ki unieron sus vidas en matrimonio en enero del 2023, fecha en la que se reveló el registro de matrimonio y el primer embarazo de la actriz. Es así que la joven pareja viajó a Italia y allí comenzó el cuidado y seguimiento prenatal de su primer hijo. Dándole la bienvenida a su primer bebé en Italia en junio del 2023.

Son Joong Ki y Katy Louise Saunders se convierten en padres por primera vez

La incógnita para muchos fanáticos de la pareja es dónde optará por dar a luz a su segundo bebé, tras una larga estadia en Corea del Sur, muchos especulan que podría ser el lugar indicado para continuar con su familia.

¿Qué dijo Song Joon Ki sobre su relación con Katy Louise Saunders?

El protagonista de Vincenzo hizo formal su relación con Katy Louise Saunders y su posterior unión matrimonial. A ella le dedicó unas tiernas y sensibles palabras que relataban su aprecio y describían su relación: “Prometí pasar el resto de mi vida con Katy Louise Saunders, quien me animó, me apreció y pasó momentos preciosos conmigo. Tiene un corazón bondadoso y vive su vida con pasión. Ella es una persona sabia y maravillosa a quien respeto y gracias a ella me estoy convirtiendo en una mejor persona.”

Song Joong Ki y su esposa Katy Louise Saunders anuncian embarazo de su segundo hijo | Foto: Composición EC

Song Koon Ki y Katy Louise Saunders se convierten en padres

Tras el nacimiento de su hijo en junio del 2023, Song Koon Ki hizo una aparición especial en la sala de prensa de JBTC por el día número 100 de su primogénito, una fecha especial que suele celebrarse en Corea del Sur, allí brindo detalles de esta nueva etapa que estaban atravesando Saunders y él como padres primerizos: “Creo que mi esposa y yo estamos haciendo un gran trabajo criándolo juntos. Lo hacemos con mucho amor y cariño, y es algo de lo que estamos muy orgullosos.”