El popular actor coreano Song Kang, recordado por sus papeles en k-dramas como Nevertheless, Love Alarm y Mi adorable demonio, ingresa oficialmente al servicio militar este 2 de abril (fecha local de Corea del Sur), por ello hizo pública una sentida carta en la que se despide sus seguidores, agradece su amor y apoyo incondicional. En las siguientes líneas, te contamos todo lo que sabemos sobre su incorporación al Ejército, fecha de salida, fotos y mucho más.

Song Kang comparte una emotiva carta de despedida

Al igual que otros populares actores, Song Kang anunció su ingreso al servicio militar. Este año hemos sido testigos del anuncio oficial de Kim Min Kyu (actor de Business Proposal) y su incorporación al Ejército como también de la baja de Kang Tae Oh (actor de Woo una abogada extraordinaria) quien ha finalizado con su servicio.





En este contexto, es el turno de Song Kang quien iniciará su servicio este 2 de abril. Es así que el joven artista compartió a través de su fancafé una carta escrita a mano dedicada a sus fans. A continuación te dejamos la traducción completa:

“¡SONGPYEON!

No sé cómo comenzar... cómo ya habrás visto en las noticias, finalmente me voy. SONGPYEON me ha amado desde mi debut en 2017 e incluso después de eso. Por eso, creo que soy quien soy porque siempre estás ahí. Tengo muchos recuerdos y años que pasan como un relámpago en estos días.

Últimamente he estado escribiendo notas de agradecimiento antes de irme a acostar. Hay tantas cosas por las que me siento agradecido con SONGPYEON. Estoy muy agradecido que llenara mis 20 con momentos tan significativos, incluidos cumpleaños, aniversarios, reuniones de fans, mucho más.

No estaré con ustedes por un tiempo, pero pasará rápidamente. Espero volver a saludarlos en persona con un corazón agradecido y sano. Cuando ese momento llegue, espero verte más feliz de lo que eres ahora.

Hay muchas cosas que quiero hacer cuando me una al ejército y una de esas cosas es aprender un nuevo idioma. No voy a permitir que el año y medio (tiempo del servicio militar en Corea del Sur) se desperdicie. Espero que SONGPYEON también pase el tiempo de una manera significativa, haciendo lo que quieren y encontrándose a sí mismos... siempre estaré allí. Estaremos pensando el uno en el otro. Volveré con buena salud, seguro y feliz. Los quiero, SONGPYEON.”

¿Cuándo termina Song Kang el servicio militar?

Song Kang inicia el servicio militar este 2 de abril, y pasará el entrenamiento respectivo por un periodo de año y medio, es decir 18 meses. Lo que resultará en su baja oficial, el 2 o 3 de octubre del 2025.

¿En qué doramas ha trabajado Song Kang?

El actor ha participado en una serie de producciones como:

Hello Spring

The liar and his lover

Man who sets the table

Touch your heart

When the devil calls your name

Sweet Home 1, 2 y 3

Like Butterfly

Las inclemencias del amor

Dentro de las mundialmente reconocidas, en papeles que le valieron la fama global están títulos como Mi adorable demonio, drama más reciente emitido por Netflix. A su vez, otros títulos como Nevertheless y Love Alarm.

Song Kang como Jung Gu-won y Kim Yoo-jung como Do Do-hee en la serie coreana "Mi adorable demonio" (Foto: Netflix)